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للمرة الثانية.. "القسطرة الخليجية" تختار "المطيري" رئيسًا لها

انتخاب "شهاب" من الإمارات نائبًا للرئيس

اختارت جمعية القسطرة الخليجية، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية القلبية بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني، الدكتور فواز بن قبل المطيري، رئيسًا لها للمرة الثانية.

ويضم مجلس إدارة الجمعية 20 عضوًا يمثلون استشاريي قسطرة القلب من دول الخليج والجمعيات المحلية، وتم إنشاؤها عام 2016، ولديها سياسة ثابتة وواضحة في الترشيح؛ حيث يتم انتخاب رئيس الجمعية بالتصويت بين الأعضاء المؤسسين من كل الدول.

وفي نوفمبر 2018 اختير الدكتور فواز المطيري كرئيس للجمعية، وفي هذا الشهر "سبتمبر" من عام 2021 تم انتخابه لرئاسة جديدة؛ لما قدمه من نقلة نوعية في نشاطات الجمعية في السنتين الماضيتين رغم التحديات.

وبالإضافة إلى الرئيس الدكتور فواز المطيري من المملكة؛ فقد تم انتخاب الدكتور عبدالله شهاب من الإمارات نائبًا للرئيس، والدكتور موسى أكبر من الكويت الأمين العام، والدكتور خالد آل ثاني من البحرين الممثل المالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الثانية.. "القسطرة الخليجية" تختار "المطيري" رئيسًا لها
سبق

اختارت جمعية القسطرة الخليجية، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية القلبية بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني، الدكتور فواز بن قبل المطيري، رئيسًا لها للمرة الثانية.

ويضم مجلس إدارة الجمعية 20 عضوًا يمثلون استشاريي قسطرة القلب من دول الخليج والجمعيات المحلية، وتم إنشاؤها عام 2016، ولديها سياسة ثابتة وواضحة في الترشيح؛ حيث يتم انتخاب رئيس الجمعية بالتصويت بين الأعضاء المؤسسين من كل الدول.

وفي نوفمبر 2018 اختير الدكتور فواز المطيري كرئيس للجمعية، وفي هذا الشهر "سبتمبر" من عام 2021 تم انتخابه لرئاسة جديدة؛ لما قدمه من نقلة نوعية في نشاطات الجمعية في السنتين الماضيتين رغم التحديات.

وبالإضافة إلى الرئيس الدكتور فواز المطيري من المملكة؛ فقد تم انتخاب الدكتور عبدالله شهاب من الإمارات نائبًا للرئيس، والدكتور موسى أكبر من الكويت الأمين العام، والدكتور خالد آل ثاني من البحرين الممثل المالي.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
04:39 PM

للمرة الثانية.. "القسطرة الخليجية" تختار "المطيري" رئيسًا لها

انتخاب "شهاب" من الإمارات نائبًا للرئيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختارت جمعية القسطرة الخليجية، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية القلبية بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني، الدكتور فواز بن قبل المطيري، رئيسًا لها للمرة الثانية.

ويضم مجلس إدارة الجمعية 20 عضوًا يمثلون استشاريي قسطرة القلب من دول الخليج والجمعيات المحلية، وتم إنشاؤها عام 2016، ولديها سياسة ثابتة وواضحة في الترشيح؛ حيث يتم انتخاب رئيس الجمعية بالتصويت بين الأعضاء المؤسسين من كل الدول.

وفي نوفمبر 2018 اختير الدكتور فواز المطيري كرئيس للجمعية، وفي هذا الشهر "سبتمبر" من عام 2021 تم انتخابه لرئاسة جديدة؛ لما قدمه من نقلة نوعية في نشاطات الجمعية في السنتين الماضيتين رغم التحديات.

وبالإضافة إلى الرئيس الدكتور فواز المطيري من المملكة؛ فقد تم انتخاب الدكتور عبدالله شهاب من الإمارات نائبًا للرئيس، والدكتور موسى أكبر من الكويت الأمين العام، والدكتور خالد آل ثاني من البحرين الممثل المالي.

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