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تدخل طبي ينقذ 3 أطفال من الخلع الخلقي الولادي في "الدواسر"

الحالات عانت من عرج وصعوبة بالمشي ونقص في غطاء الحوض

أسهم تجمع الرياض الصحي الأول، ممثّلاً بفريق العظام في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، في إنهاء معاناة ثلاثة أطفال كانوا يشتكون من تشوهات خلقية في مفصل الورك الأيسر منذ الولادة.

وتُعد هذه العمليات الأولى من نوعها في الجراحات الدقيقة على مستوى المحافظة.

وتبين لفريق جراحة العظام بالمستشفى العام، وبعد الفحص السريري وإجراء التقصي المخبري والإشعاعي، أن الحالات تعاني من خلع خلقي في مفصلي الورك الأيسر منذ الولادة، نتج عنه قصور وعرج وصعوبة بالمشي، ونقص في غطاء الحوض، مما تسبّب بتشوّهات ثانوية بالفخذ بإحداهما.

وقرر الفريق الطبي بقيادة الطبيب الزائر استشاري جراحة عظام الأطفال الدكتور علي بن مبارك الدوسري مع أطباء جراحة العظام بالمستشفى من إجراء تدخل جراحي دقيق، لطفلة تبلغ عامين، حيث تمكن الفريق من استعاده الوضع المفصلي للفخذ الأيسر، بالإضافة إلى تعديل عظمة الورك وتثبيته بشريحة مسامير وعمل جبس بنطلوني لها".

وفي الحالة الثانية، نجح الفريق في إجراء عملية لطفلة ست سنوات، كانت تعاني من عرجة ونقص في غطاء الحوض وأثار عملية خلع في الورك الأيسر سابقة، إذ نجح الفريق من ترميم الحوض وإعادة المفصل في مكانة، وتعديل غطاء الحوض مع قص عظمي لتدوير أعلى عظمة الفخذ، وقد خرجت لمنزلها وهي في تحسن.

وقد قام الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية تخصصية لطفلة تبلغ 7 سنوات، استغرقت عدة ساعات؛ وكانت تعاني من ضمور بالمخ مع تيبس بأوتار العضلة الضامة للفخذ، ونجح الفريق في عمل وتسليك للأوتار مع شق عظمى لتعديل عظمة الفخذ وتثبيتها بواسطة شريحة مسامير وجبس بنطلوني، حيث خرجت لمنزلها وهي تحت المتابعة وبصحة جيدة.

تجمع الرياض الصحي الأول مستشفى محافظة وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخل طبي ينقذ 3 أطفال من الخلع الخلقي الولادي في "الدواسر"
سبق

أسهم تجمع الرياض الصحي الأول، ممثّلاً بفريق العظام في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، في إنهاء معاناة ثلاثة أطفال كانوا يشتكون من تشوهات خلقية في مفصل الورك الأيسر منذ الولادة.

وتُعد هذه العمليات الأولى من نوعها في الجراحات الدقيقة على مستوى المحافظة.

وتبين لفريق جراحة العظام بالمستشفى العام، وبعد الفحص السريري وإجراء التقصي المخبري والإشعاعي، أن الحالات تعاني من خلع خلقي في مفصلي الورك الأيسر منذ الولادة، نتج عنه قصور وعرج وصعوبة بالمشي، ونقص في غطاء الحوض، مما تسبّب بتشوّهات ثانوية بالفخذ بإحداهما.

وقرر الفريق الطبي بقيادة الطبيب الزائر استشاري جراحة عظام الأطفال الدكتور علي بن مبارك الدوسري مع أطباء جراحة العظام بالمستشفى من إجراء تدخل جراحي دقيق، لطفلة تبلغ عامين، حيث تمكن الفريق من استعاده الوضع المفصلي للفخذ الأيسر، بالإضافة إلى تعديل عظمة الورك وتثبيته بشريحة مسامير وعمل جبس بنطلوني لها".

وفي الحالة الثانية، نجح الفريق في إجراء عملية لطفلة ست سنوات، كانت تعاني من عرجة ونقص في غطاء الحوض وأثار عملية خلع في الورك الأيسر سابقة، إذ نجح الفريق من ترميم الحوض وإعادة المفصل في مكانة، وتعديل غطاء الحوض مع قص عظمي لتدوير أعلى عظمة الفخذ، وقد خرجت لمنزلها وهي في تحسن.

وقد قام الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية تخصصية لطفلة تبلغ 7 سنوات، استغرقت عدة ساعات؛ وكانت تعاني من ضمور بالمخ مع تيبس بأوتار العضلة الضامة للفخذ، ونجح الفريق في عمل وتسليك للأوتار مع شق عظمى لتعديل عظمة الفخذ وتثبيتها بواسطة شريحة مسامير وجبس بنطلوني، حيث خرجت لمنزلها وهي تحت المتابعة وبصحة جيدة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
03:26 PM

تدخل طبي ينقذ 3 أطفال من الخلع الخلقي الولادي في "الدواسر"

الحالات عانت من عرج وصعوبة بالمشي ونقص في غطاء الحوض

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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أسهم تجمع الرياض الصحي الأول، ممثّلاً بفريق العظام في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، في إنهاء معاناة ثلاثة أطفال كانوا يشتكون من تشوهات خلقية في مفصل الورك الأيسر منذ الولادة.

وتُعد هذه العمليات الأولى من نوعها في الجراحات الدقيقة على مستوى المحافظة.

وتبين لفريق جراحة العظام بالمستشفى العام، وبعد الفحص السريري وإجراء التقصي المخبري والإشعاعي، أن الحالات تعاني من خلع خلقي في مفصلي الورك الأيسر منذ الولادة، نتج عنه قصور وعرج وصعوبة بالمشي، ونقص في غطاء الحوض، مما تسبّب بتشوّهات ثانوية بالفخذ بإحداهما.

وقرر الفريق الطبي بقيادة الطبيب الزائر استشاري جراحة عظام الأطفال الدكتور علي بن مبارك الدوسري مع أطباء جراحة العظام بالمستشفى من إجراء تدخل جراحي دقيق، لطفلة تبلغ عامين، حيث تمكن الفريق من استعاده الوضع المفصلي للفخذ الأيسر، بالإضافة إلى تعديل عظمة الورك وتثبيته بشريحة مسامير وعمل جبس بنطلوني لها".

وفي الحالة الثانية، نجح الفريق في إجراء عملية لطفلة ست سنوات، كانت تعاني من عرجة ونقص في غطاء الحوض وأثار عملية خلع في الورك الأيسر سابقة، إذ نجح الفريق من ترميم الحوض وإعادة المفصل في مكانة، وتعديل غطاء الحوض مع قص عظمي لتدوير أعلى عظمة الفخذ، وقد خرجت لمنزلها وهي في تحسن.

وقد قام الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية تخصصية لطفلة تبلغ 7 سنوات، استغرقت عدة ساعات؛ وكانت تعاني من ضمور بالمخ مع تيبس بأوتار العضلة الضامة للفخذ، ونجح الفريق في عمل وتسليك للأوتار مع شق عظمى لتعديل عظمة الفخذ وتثبيتها بواسطة شريحة مسامير وجبس بنطلوني، حيث خرجت لمنزلها وهي تحت المتابعة وبصحة جيدة.

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