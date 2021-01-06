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الاتحاد الأوروبي يرحّب بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في العلا

قال: سيعزز الاستقرار الإقليمي إلى حد كبير ويعيد وحدة وتعاون دول المجلس

رحّب الاتحاد الأوروبي بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في دورتها الـ41 في محافظة العلا وما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن ذلك سيعزز الاستقرار الإقليمي إلى حد كبير، ويعيد وحدة وتعاون دول المجلس بالكامل.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بيل في بيان صدر اليوم في بروكسل: توصلت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتفاق بشأن العلاقات فيما بينها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء، وسبق ذلك يوم الاثنين قرار المملكة إعادة فتح حدودها مع قطر، منوهاً بدور الوساطة الذي قامت به دولة الكويت، وكذلك الولايات المتحدة.

وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المزيد من التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي وتعزيز شراكته الطويلة الأمد مع مجلس التعاون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاتحاد الأوروبي يرحّب بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في العلا
سبق

رحّب الاتحاد الأوروبي بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في دورتها الـ41 في محافظة العلا وما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن ذلك سيعزز الاستقرار الإقليمي إلى حد كبير، ويعيد وحدة وتعاون دول المجلس بالكامل.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بيل في بيان صدر اليوم في بروكسل: توصلت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتفاق بشأن العلاقات فيما بينها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء، وسبق ذلك يوم الاثنين قرار المملكة إعادة فتح حدودها مع قطر، منوهاً بدور الوساطة الذي قامت به دولة الكويت، وكذلك الولايات المتحدة.

وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المزيد من التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي وتعزيز شراكته الطويلة الأمد مع مجلس التعاون.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
04:14 PM

الاتحاد الأوروبي يرحّب بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في العلا

قال: سيعزز الاستقرار الإقليمي إلى حد كبير ويعيد وحدة وتعاون دول المجلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّب الاتحاد الأوروبي بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في دورتها الـ41 في محافظة العلا وما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن ذلك سيعزز الاستقرار الإقليمي إلى حد كبير، ويعيد وحدة وتعاون دول المجلس بالكامل.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بيل في بيان صدر اليوم في بروكسل: توصلت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتفاق بشأن العلاقات فيما بينها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء، وسبق ذلك يوم الاثنين قرار المملكة إعادة فتح حدودها مع قطر، منوهاً بدور الوساطة الذي قامت به دولة الكويت، وكذلك الولايات المتحدة.

وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المزيد من التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي وتعزيز شراكته الطويلة الأمد مع مجلس التعاون.

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