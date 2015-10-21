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نجاح جراحة معقدة أجريت لخيل عربي بالعيادات البيطرية بحائل

تعرضت لإصابة بليغة بسبب ارتطامها بأحد السياجات الحديدية

نجحت العيادات البيطرية بادارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة حائل، بإجراء عملية معقدة لخيل عربي تعرض لإصابة بليغة بسبب ارتطامها بأحد السياجات الحديدية في أحد مضامير الخيل.

وفى التفاصيل ..استغرقت العملية الجراحية ساعتين،تكللت بالنجاح،بعد تشكيل مدير إدارة الثروة الحيوانية المهندس وافي الشمري،لفريق بيطري تكوّن من الدكتور محمد فتحي ،الدكتور احمد التويجري ،الدكتو النظيف بقاري،والدكتور مأمون البشريفي .

فيما شكر مالك الخيل،طاقم العمل على إنقاذ حياة خيله،بعد أن فقد الأمل في إنقاذ حياتها جراء تعرضها لهتك غائر في جسمها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح جراحة معقدة أجريت لخيل عربي بالعيادات البيطرية بحائل
سبق

نجحت العيادات البيطرية بادارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة حائل، بإجراء عملية معقدة لخيل عربي تعرض لإصابة بليغة بسبب ارتطامها بأحد السياجات الحديدية في أحد مضامير الخيل.

وفى التفاصيل ..استغرقت العملية الجراحية ساعتين،تكللت بالنجاح،بعد تشكيل مدير إدارة الثروة الحيوانية المهندس وافي الشمري،لفريق بيطري تكوّن من الدكتور محمد فتحي ،الدكتور احمد التويجري ،الدكتو النظيف بقاري،والدكتور مأمون البشريفي .

فيما شكر مالك الخيل،طاقم العمل على إنقاذ حياة خيله،بعد أن فقد الأمل في إنقاذ حياتها جراء تعرضها لهتك غائر في جسمها.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
08:37 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
09:48 PM

نجاح جراحة معقدة أجريت لخيل عربي بالعيادات البيطرية بحائل

تعرضت لإصابة بليغة بسبب ارتطامها بأحد السياجات الحديدية

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,929

نجحت العيادات البيطرية بادارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة حائل، بإجراء عملية معقدة لخيل عربي تعرض لإصابة بليغة بسبب ارتطامها بأحد السياجات الحديدية في أحد مضامير الخيل.

وفى التفاصيل ..استغرقت العملية الجراحية ساعتين،تكللت بالنجاح،بعد تشكيل مدير إدارة الثروة الحيوانية المهندس وافي الشمري،لفريق بيطري تكوّن من الدكتور محمد فتحي ،الدكتور احمد التويجري ،الدكتو النظيف بقاري،والدكتور مأمون البشريفي .

فيما شكر مالك الخيل،طاقم العمل على إنقاذ حياة خيله،بعد أن فقد الأمل في إنقاذ حياتها جراء تعرضها لهتك غائر في جسمها.

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142 مليون ..

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11,315
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