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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا سقوط طائرة بكراتشي

أعربا عن تعازيهما لأسر الضحايا وتمنياتهما بالشفاء للمصابين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر تحطُّم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطُّم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الباكستاني في ضحايا تحطُّم طائرة الركاب الباكستانية.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ تحطُّم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا سقوط طائرة بكراتشي
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر تحطُّم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطُّم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الباكستاني في ضحايا تحطُّم طائرة الركاب الباكستانية.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ تحطُّم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:23 AM

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا سقوط طائرة بكراتشي

أعربا عن تعازيهما لأسر الضحايا وتمنياتهما بالشفاء للمصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر تحطُّم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطُّم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الشقيق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الباكستاني في ضحايا تحطُّم طائرة الركاب الباكستانية.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ تحطُّم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

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