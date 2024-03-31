النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان اجتماعًا ثنائيًّا وجلسة مباحثات رسمية

في قصر قرطاج.. استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، اجتماعًا ثنائيًّا، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين قصر قرطاج، كان في استقباله -أيده الله- فخامةُ الرئيس التونسي، ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفديْ البلدين.

وتم خلال جلسة المباحثات، بحثُ آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات: الأميرُ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضرها من الجانب التونسي، دولة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والوزير المستشار الخاص للرئيس المكلف بالشؤون السياسية الحبيب الصيد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، ووزير الداخلية هشام الفراتي، ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي، والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي، والوزير الممثل الشخصي للرئيس أزهر قروي شابي، ووزير المالية رضا شلغوم، والمستشار الأول للرئيس المكلف بالإعلام والتواصل فراس القفراشي.

الملك سلمان في تونس القمة العربية الـ30 قمة تونس القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان اجتماعًا ثنائيًّا وجلسة مباحثات رسمية
سبق

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، اجتماعًا ثنائيًّا، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين قصر قرطاج، كان في استقباله -أيده الله- فخامةُ الرئيس التونسي، ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفديْ البلدين.

وتم خلال جلسة المباحثات، بحثُ آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات: الأميرُ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضرها من الجانب التونسي، دولة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والوزير المستشار الخاص للرئيس المكلف بالشؤون السياسية الحبيب الصيد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، ووزير الداخلية هشام الفراتي، ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي، والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي، والوزير الممثل الشخصي للرئيس أزهر قروي شابي، ووزير المالية رضا شلغوم، والمستشار الأول للرئيس المكلف بالإعلام والتواصل فراس القفراشي.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
04:53 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:09 AM

بالصور.. خادم الحرمين والرئيس التونسي يعقدان اجتماعًا ثنائيًّا وجلسة مباحثات رسمية

في قصر قرطاج.. استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
2
17,789

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، اجتماعًا ثنائيًّا، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين قصر قرطاج، كان في استقباله -أيده الله- فخامةُ الرئيس التونسي، ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفديْ البلدين.

وتم خلال جلسة المباحثات، بحثُ آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات: الأميرُ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضرها من الجانب التونسي، دولة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والوزير المستشار الخاص للرئيس المكلف بالشؤون السياسية الحبيب الصيد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، ووزير الداخلية هشام الفراتي، ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي، والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي، والوزير الممثل الشخصي للرئيس أزهر قروي شابي، ووزير المالية رضا شلغوم، والمستشار الأول للرئيس المكلف بالإعلام والتواصل فراس القفراشي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,872
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,144
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,851

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة