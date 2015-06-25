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"المسعدي": موجة تسونامي "كورونا" رهيبة تضرب تونس

وصف وضع الوباء بالكارثي

نقلت "رويترز" عن الدكتور أمان الله المسعدي عضو باللجنة العلمية، اليوم (الخميس) قوله: "إن الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثيًا، وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس".

وأضاف "المسعدي": "إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية، وعدد الوفيات يتجاوز أحيانًا مئة حالة يومياً وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".

ودعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارًا أسرع للوباء إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

وبعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات. وسجلت تونس نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالي 14233 وفاة.

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"المسعدي": موجة تسونامي "كورونا" رهيبة تضرب تونس
سبق

نقلت "رويترز" عن الدكتور أمان الله المسعدي عضو باللجنة العلمية، اليوم (الخميس) قوله: "إن الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثيًا، وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس".

وأضاف "المسعدي": "إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية، وعدد الوفيات يتجاوز أحيانًا مئة حالة يومياً وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".

ودعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارًا أسرع للوباء إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

وبعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات. وسجلت تونس نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالي 14233 وفاة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
05:48 PM

"المسعدي": موجة تسونامي "كورونا" رهيبة تضرب تونس

وصف وضع الوباء بالكارثي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن الدكتور أمان الله المسعدي عضو باللجنة العلمية، اليوم (الخميس) قوله: "إن الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثيًا، وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس".

وأضاف "المسعدي": "إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية، وعدد الوفيات يتجاوز أحيانًا مئة حالة يومياً وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".

ودعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارًا أسرع للوباء إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

وبعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات. وسجلت تونس نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالي 14233 وفاة.

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