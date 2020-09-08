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"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

رغم تفشي "كورونا" في سجونه.. الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً بينهم امرأتان

نادي الأسير وصف حملة التوقيف بالجريمة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم (الثلاثاء)، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء الاثنين وفجر اليوم 50 فلسطينياً بينهم امرأتان.

وأضاف النادي في بيان أوردته "رويترز"، أن حملة الاعتقالات هذه تعتبر الأكبر منذ بداية العام الجاري، وقد سبقها حملة اعتقالات في بلدة يعبد في جنين في شهر (أيار) الماضي من العام الجاري 2020، بالإضافة إلى مجموعة من الحملات المتكررة التي نفذها الاحتلال في القدس وبلداتها.

وبين أن أكثر من 40 من المعتقلين الجدد من محافظة الخليل.

وأشار النادي إلى أن الأسيرة السابقة سهام البطاط وهي والدة الأسير هيثم البطاط اعتقلت من منزلها، والفتاة آمنة عبد الغني أبو تركي جرى اعتقالها على حاجز بالقرب من الحرم الإبراهيمي الليلة الماضية.

ولفت إلى أن هذا التصعيد يُشكل جريمة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم ومصيرهم للخطر.

من جهته، ذكرت متحدثة باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش قبضت على 21 شخصاً، بزعم المشاركة في "أنشطة إرهابية وأعمال شغب وعنف ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن".

فيروس كورونا الجديد

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رغم تفشي "كورونا" في سجونه.. الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً بينهم امرأتان
سبق

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم (الثلاثاء)، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء الاثنين وفجر اليوم 50 فلسطينياً بينهم امرأتان.

وأضاف النادي في بيان أوردته "رويترز"، أن حملة الاعتقالات هذه تعتبر الأكبر منذ بداية العام الجاري، وقد سبقها حملة اعتقالات في بلدة يعبد في جنين في شهر (أيار) الماضي من العام الجاري 2020، بالإضافة إلى مجموعة من الحملات المتكررة التي نفذها الاحتلال في القدس وبلداتها.

وبين أن أكثر من 40 من المعتقلين الجدد من محافظة الخليل.

وأشار النادي إلى أن الأسيرة السابقة سهام البطاط وهي والدة الأسير هيثم البطاط اعتقلت من منزلها، والفتاة آمنة عبد الغني أبو تركي جرى اعتقالها على حاجز بالقرب من الحرم الإبراهيمي الليلة الماضية.

ولفت إلى أن هذا التصعيد يُشكل جريمة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم ومصيرهم للخطر.

من جهته، ذكرت متحدثة باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش قبضت على 21 شخصاً، بزعم المشاركة في "أنشطة إرهابية وأعمال شغب وعنف ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن".

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
02:44 PM

رغم تفشي "كورونا" في سجونه.. الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً بينهم امرأتان

نادي الأسير وصف حملة التوقيف بالجريمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم (الثلاثاء)، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء الاثنين وفجر اليوم 50 فلسطينياً بينهم امرأتان.

وأضاف النادي في بيان أوردته "رويترز"، أن حملة الاعتقالات هذه تعتبر الأكبر منذ بداية العام الجاري، وقد سبقها حملة اعتقالات في بلدة يعبد في جنين في شهر (أيار) الماضي من العام الجاري 2020، بالإضافة إلى مجموعة من الحملات المتكررة التي نفذها الاحتلال في القدس وبلداتها.

وبين أن أكثر من 40 من المعتقلين الجدد من محافظة الخليل.

وأشار النادي إلى أن الأسيرة السابقة سهام البطاط وهي والدة الأسير هيثم البطاط اعتقلت من منزلها، والفتاة آمنة عبد الغني أبو تركي جرى اعتقالها على حاجز بالقرب من الحرم الإبراهيمي الليلة الماضية.

ولفت إلى أن هذا التصعيد يُشكل جريمة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم ومصيرهم للخطر.

من جهته، ذكرت متحدثة باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش قبضت على 21 شخصاً، بزعم المشاركة في "أنشطة إرهابية وأعمال شغب وعنف ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن".

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