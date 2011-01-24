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لبنان يستبدل الحجر الفندقي للقادمين إليه بالعزل المنزلي

أرجع القرار لتدني حالات الإصابة بـ"كورونا" بين الوافدين

قررت سلطات مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، اليوم (الأحد) إلغاء الحجر الفندقي الإلزامي للقادمين إلى البلاد واستبداله بالحجر المنزلي، ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وأرجعت سلطات المطار قرارها إلى تدني حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط القادمين إلى لبنان مقارنة بعدد الحالات داخل البلاد، وكذلك لتخفيف الأعباء على الوافدين، وفقاً لـ"فرانس 24".

فيروس كورونا الجديد

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لبنان يستبدل الحجر الفندقي للقادمين إليه بالعزل المنزلي
سبق

قررت سلطات مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، اليوم (الأحد) إلغاء الحجر الفندقي الإلزامي للقادمين إلى البلاد واستبداله بالحجر المنزلي، ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وأرجعت سلطات المطار قرارها إلى تدني حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط القادمين إلى لبنان مقارنة بعدد الحالات داخل البلاد، وكذلك لتخفيف الأعباء على الوافدين، وفقاً لـ"فرانس 24".

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
05:09 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
06:03 PM

لبنان يستبدل الحجر الفندقي للقادمين إليه بالعزل المنزلي

أرجع القرار لتدني حالات الإصابة بـ"كورونا" بين الوافدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت سلطات مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، اليوم (الأحد) إلغاء الحجر الفندقي الإلزامي للقادمين إلى البلاد واستبداله بالحجر المنزلي، ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وأرجعت سلطات المطار قرارها إلى تدني حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط القادمين إلى لبنان مقارنة بعدد الحالات داخل البلاد، وكذلك لتخفيف الأعباء على الوافدين، وفقاً لـ"فرانس 24".

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