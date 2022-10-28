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"الاستثمار" توقّع مذكرة مع هيئة شراكة القطاعين الخاص والعام في بنغلاديش

تهدف إلى بحث سبل التعاون وتطوير وترقية البنية التحتية العامة المحلية

وقّعت وزارة الاستثمار اليوم، مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري مع هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومستشار رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للصناعات الخاصة والاستثمار سلمان فضل الرحمن.

وتهدف المذكرة إلى دعم التعاون لتعزيز ودعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى البلدين وذلك بتشجيع وتحسين معرفة وقدرة المشاركة بين القطاعين، كما تتطلع الهيئة إلى بناء علاقات ثنائية قوية مع وزارة الاستثمار من أجل بحث سبل التعاون وتطوير وترقية البنية التحتية العامة المحلية والأصول الصناعية لدعم الاقتصاد المتنامي بطريقة مستدامة.

ويأتي توقيع المذكرة لاستكشاف مجالات وسبل التعاون بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والشراكات طويلة الأجل، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

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"الاستثمار" توقّع مذكرة مع هيئة شراكة القطاعين الخاص والعام في بنغلاديش
سبق

وقّعت وزارة الاستثمار اليوم، مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري مع هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومستشار رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للصناعات الخاصة والاستثمار سلمان فضل الرحمن.

وتهدف المذكرة إلى دعم التعاون لتعزيز ودعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى البلدين وذلك بتشجيع وتحسين معرفة وقدرة المشاركة بين القطاعين، كما تتطلع الهيئة إلى بناء علاقات ثنائية قوية مع وزارة الاستثمار من أجل بحث سبل التعاون وتطوير وترقية البنية التحتية العامة المحلية والأصول الصناعية لدعم الاقتصاد المتنامي بطريقة مستدامة.

ويأتي توقيع المذكرة لاستكشاف مجالات وسبل التعاون بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والشراكات طويلة الأجل، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
03:25 PM

"الاستثمار" توقّع مذكرة مع هيئة شراكة القطاعين الخاص والعام في بنغلاديش

تهدف إلى بحث سبل التعاون وتطوير وترقية البنية التحتية العامة المحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت وزارة الاستثمار اليوم، مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري مع هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومستشار رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للصناعات الخاصة والاستثمار سلمان فضل الرحمن.

وتهدف المذكرة إلى دعم التعاون لتعزيز ودعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى البلدين وذلك بتشجيع وتحسين معرفة وقدرة المشاركة بين القطاعين، كما تتطلع الهيئة إلى بناء علاقات ثنائية قوية مع وزارة الاستثمار من أجل بحث سبل التعاون وتطوير وترقية البنية التحتية العامة المحلية والأصول الصناعية لدعم الاقتصاد المتنامي بطريقة مستدامة.

ويأتي توقيع المذكرة لاستكشاف مجالات وسبل التعاون بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والشراكات طويلة الأجل، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

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