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التحقيق في العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية بجدة

ساكنة بالعمارة تولت توليد نفسها وجار إكمال الإجراءات

تحقق الجهات المعنية بجدة في عثور مقيم آسيوي على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية على أرض تجاورها بأحد أحياء جدة، كما تحقق مع المرأة التي ألقتها.

وأشارت المصادر إلى أن بلاغاً ورد من مقيم من جنسية آسيوية يعمل سائقاً، يفيد بمشاهدة طفلة حديثة الولادة ملقاة على الأرض وهي متوفاة وحولها أثر دماء، كما وجدت آثار دماء بالعمارة تدل على السقوط.

وبعد تحر وبحث عرف مصدر الشقة التي ألقيت منها الطفلة المتوفاة، وعرفت المرأة التي أفادت بأنها تولت توليد نفسها، وولدت الطفلة متوفاة، وألقتها من الشباك الخاص بدورة المياه، وأفادت بأن الشخص المتسبب بحملها يسكن بأحد أحياء جدة، وجار إكمال الإجراءات المناسبة والكشف عن ملابساتها.

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التحقيق في العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية بجدة
سبق

تحقق الجهات المعنية بجدة في عثور مقيم آسيوي على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية على أرض تجاورها بأحد أحياء جدة، كما تحقق مع المرأة التي ألقتها.

وأشارت المصادر إلى أن بلاغاً ورد من مقيم من جنسية آسيوية يعمل سائقاً، يفيد بمشاهدة طفلة حديثة الولادة ملقاة على الأرض وهي متوفاة وحولها أثر دماء، كما وجدت آثار دماء بالعمارة تدل على السقوط.

وبعد تحر وبحث عرف مصدر الشقة التي ألقيت منها الطفلة المتوفاة، وعرفت المرأة التي أفادت بأنها تولت توليد نفسها، وولدت الطفلة متوفاة، وألقتها من الشباك الخاص بدورة المياه، وأفادت بأن الشخص المتسبب بحملها يسكن بأحد أحياء جدة، وجار إكمال الإجراءات المناسبة والكشف عن ملابساتها.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
08:40 PM

التحقيق في العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية بجدة

ساكنة بالعمارة تولت توليد نفسها وجار إكمال الإجراءات

A A A
سعود الدعجاني - جدة
27
19,153

تحقق الجهات المعنية بجدة في عثور مقيم آسيوي على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية على أرض تجاورها بأحد أحياء جدة، كما تحقق مع المرأة التي ألقتها.

وأشارت المصادر إلى أن بلاغاً ورد من مقيم من جنسية آسيوية يعمل سائقاً، يفيد بمشاهدة طفلة حديثة الولادة ملقاة على الأرض وهي متوفاة وحولها أثر دماء، كما وجدت آثار دماء بالعمارة تدل على السقوط.

وبعد تحر وبحث عرف مصدر الشقة التي ألقيت منها الطفلة المتوفاة، وعرفت المرأة التي أفادت بأنها تولت توليد نفسها، وولدت الطفلة متوفاة، وألقتها من الشباك الخاص بدورة المياه، وأفادت بأن الشخص المتسبب بحملها يسكن بأحد أحياء جدة، وجار إكمال الإجراءات المناسبة والكشف عن ملابساتها.

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