النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

"صحة القريات": حجر عدد من الأشخاص للاشتباه بمخالطتهم مصاب "عرعر" بكورونا

المصاب "سوداني" يعمل مندوبًا للنقل التجاري.. وحذرت من الإشاعات

نوّهت "صحة القريات" في بيان لها، إلى أنه وبعد إعلان وزارة الصحة عن الحالات الجديدة والمصابة بفيروس كورونا الجديد، وشمل ضمن الإصابات التي تم تأكيدها حالة واحدة جديدة بمنطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وتبيّن أن مصابها "مقيم سوداني"، ويعمل مندوبًا للنقل التجاري، وكان في زيارة عمل قبل عدة أيام لمحافظة القريات.


وأضافت "صحة القريات" أنها حينما أُبلغت بالحالة قامت على الفور مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للكشف ومعاينة، وإغلاق وتعقيم كافة الأماكن التي قام المصاب بزيارتها.

وأيضًا قامت باتخاذ الإجراءات الطبية الصحيحة مع كل الأشخاص المشتبه بمخالطتهم للمصاب، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يتم توسيع دائرة التقصّى لكلّ من خالط هذا المصاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


وأفادت "صحة القريات" بأنها قامت بحجر بعض الأشخاص الذين يشتبه باختلاطهم وتعاملهم مع الشخص المصاب. وتدعو الجميع لعدم الخوف أو بثّ الشائعات وتناقلها، وتنصح الجميع بالبقاء في المنازل للسلامة العامة.

فيروس كورونا الجديد صحة القريات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة القريات": حجر عدد من الأشخاص للاشتباه بمخالطتهم مصاب "عرعر" بكورونا
سبق

نوّهت "صحة القريات" في بيان لها، إلى أنه وبعد إعلان وزارة الصحة عن الحالات الجديدة والمصابة بفيروس كورونا الجديد، وشمل ضمن الإصابات التي تم تأكيدها حالة واحدة جديدة بمنطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وتبيّن أن مصابها "مقيم سوداني"، ويعمل مندوبًا للنقل التجاري، وكان في زيارة عمل قبل عدة أيام لمحافظة القريات.


وأضافت "صحة القريات" أنها حينما أُبلغت بالحالة قامت على الفور مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للكشف ومعاينة، وإغلاق وتعقيم كافة الأماكن التي قام المصاب بزيارتها.

وأيضًا قامت باتخاذ الإجراءات الطبية الصحيحة مع كل الأشخاص المشتبه بمخالطتهم للمصاب، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يتم توسيع دائرة التقصّى لكلّ من خالط هذا المصاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


وأفادت "صحة القريات" بأنها قامت بحجر بعض الأشخاص الذين يشتبه باختلاطهم وتعاملهم مع الشخص المصاب. وتدعو الجميع لعدم الخوف أو بثّ الشائعات وتناقلها، وتنصح الجميع بالبقاء في المنازل للسلامة العامة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
05:24 PM

"صحة القريات": حجر عدد من الأشخاص للاشتباه بمخالطتهم مصاب "عرعر" بكورونا

المصاب "سوداني" يعمل مندوبًا للنقل التجاري.. وحذرت من الإشاعات

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
2
11,295

نوّهت "صحة القريات" في بيان لها، إلى أنه وبعد إعلان وزارة الصحة عن الحالات الجديدة والمصابة بفيروس كورونا الجديد، وشمل ضمن الإصابات التي تم تأكيدها حالة واحدة جديدة بمنطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وتبيّن أن مصابها "مقيم سوداني"، ويعمل مندوبًا للنقل التجاري، وكان في زيارة عمل قبل عدة أيام لمحافظة القريات.


وأضافت "صحة القريات" أنها حينما أُبلغت بالحالة قامت على الفور مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للكشف ومعاينة، وإغلاق وتعقيم كافة الأماكن التي قام المصاب بزيارتها.

وأيضًا قامت باتخاذ الإجراءات الطبية الصحيحة مع كل الأشخاص المشتبه بمخالطتهم للمصاب، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يتم توسيع دائرة التقصّى لكلّ من خالط هذا المصاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


وأفادت "صحة القريات" بأنها قامت بحجر بعض الأشخاص الذين يشتبه باختلاطهم وتعاملهم مع الشخص المصاب. وتدعو الجميع لعدم الخوف أو بثّ الشائعات وتناقلها، وتنصح الجميع بالبقاء في المنازل للسلامة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,054
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,215
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,842
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,114

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة