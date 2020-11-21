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شاهد.. عرض جوي غير مسبوق لطائرات "السعودية" احتفاءً بقمة العشرين

متوشحةً بهوية رئاسة المملكة للمجموعة بقيادة عدد من الطيارين السعوديين

قدّمت الخطوط السعودية، اليوم، استعراضاً جوياً غير مسبوق؛ احتفاءً بافتتاح الاجتماع "الافتراضي" الرئاسي لمجموعة العشرين.

وشاركت "السعودية" في هذا الحدث بثلاث طائرات من طراز بوينج 777 وبوينج 787 وإيرباص A320، متوشحة بهوية رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني، وبمشاركة صقور السعودية، وبالإضافة إلى 7 طائرات الصقور السعودية الاستعراضية، لتشكل البداية الرسمية لقمة العشرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم وتنفيذ وضع شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "السدو" أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي على الطائرات، تم بسواعد وطنية من قبل الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. عرض جوي غير مسبوق لطائرات "السعودية" احتفاءً بقمة العشرين
سبق

قدّمت الخطوط السعودية، اليوم، استعراضاً جوياً غير مسبوق؛ احتفاءً بافتتاح الاجتماع "الافتراضي" الرئاسي لمجموعة العشرين.

وشاركت "السعودية" في هذا الحدث بثلاث طائرات من طراز بوينج 777 وبوينج 787 وإيرباص A320، متوشحة بهوية رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني، وبمشاركة صقور السعودية، وبالإضافة إلى 7 طائرات الصقور السعودية الاستعراضية، لتشكل البداية الرسمية لقمة العشرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم وتنفيذ وضع شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "السدو" أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي على الطائرات، تم بسواعد وطنية من قبل الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
03:36 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
04:55 PM

شاهد.. عرض جوي غير مسبوق لطائرات "السعودية" احتفاءً بقمة العشرين

متوشحةً بهوية رئاسة المملكة للمجموعة بقيادة عدد من الطيارين السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّمت الخطوط السعودية، اليوم، استعراضاً جوياً غير مسبوق؛ احتفاءً بافتتاح الاجتماع "الافتراضي" الرئاسي لمجموعة العشرين.

وشاركت "السعودية" في هذا الحدث بثلاث طائرات من طراز بوينج 777 وبوينج 787 وإيرباص A320، متوشحة بهوية رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني، وبمشاركة صقور السعودية، وبالإضافة إلى 7 طائرات الصقور السعودية الاستعراضية، لتشكل البداية الرسمية لقمة العشرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم وتنفيذ وضع شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "السدو" أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي على الطائرات، تم بسواعد وطنية من قبل الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية.

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