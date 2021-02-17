وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 542 طنًّا و940 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 19.394 فردًا من النازحين والمتضررين. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمتضررة في اليمن.

مركز الملك سلمان يوزّع أكثر من 500 طن من السلال الغذائية في عدد من مديريات حجة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-17 وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 542 طنًّا و940 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 19.394 فردًا من النازحين والمتضررين.



ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمتضررة في اليمن.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442 05:11 PM

مركز الملك سلمان يوزّع أكثر من 500 طن من السلال الغذائية في عدد من مديريات حجة استفاد منها 19.394 فردًا من النازحين والمتضرّرين





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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 542 طنًّا و940 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 19.394 فردًا من النازحين والمتضررين.



ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمتضررة في اليمن.