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النهاية مأدبة عشاء.. شاهد كيف نجا أحد أقدم الخطباء بالقرى من حادث مروّع

بينما يقود سيارته النقل الصغيرة تعطلت مكابحها فجأة فارتطم بشاحنة بشكلٍ عنيف

تناقل عددٌ من أهالي منطقة الباحة صوراً لحادث مروري مروّع وقع بين سيارة نقل صغيرة وشاحنة ثقيلة بدت فيه المركبة الصغيرة في حالة تهشم كامل في جهة قائد المركبة.

فيما علمت "سبق"، أن الحادث وقع لمواطن في عقده السابع، وهو أحد أقدم خطباء الجمعة في محافظة القرى، وعضو المجلس البلدي بالمحافظة سابقاً، الشيخ محمد عايض الزهيري الغامدي؛ الذي نجا بأعجوبة بإصاباتٍ طفيفة.

وفي التفاصيل، كان "الزهيري" متجهاً بمركبته إلى منزله من أسفل طريق شمرخ بعد متنزه نخال الوطني بعدة كيلو مترات، وهي محمّلة بـ"رمل بنيان" وفُوجئ بتعطل مكابح المركبة وعدم السيطرة عليها ما أدى إلى الارتطام بالشاحنة بشكلٍ عنيف، ولكن لطف الله أنجاه بكسرٍ في قدمه فقط، وباشرت الجهات المختصة الحادث لقص ركام الحديد وإخراجه منها.

وأقام أبناء الشيخ الغامدي؛ مأدبة عشاء لنجاة والدهم حضرها عديدٌ من محبيه وفق الاشتراطات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النهاية مأدبة عشاء.. شاهد كيف نجا أحد أقدم الخطباء بالقرى من حادث مروّع
سبق

تناقل عددٌ من أهالي منطقة الباحة صوراً لحادث مروري مروّع وقع بين سيارة نقل صغيرة وشاحنة ثقيلة بدت فيه المركبة الصغيرة في حالة تهشم كامل في جهة قائد المركبة.

فيما علمت "سبق"، أن الحادث وقع لمواطن في عقده السابع، وهو أحد أقدم خطباء الجمعة في محافظة القرى، وعضو المجلس البلدي بالمحافظة سابقاً، الشيخ محمد عايض الزهيري الغامدي؛ الذي نجا بأعجوبة بإصاباتٍ طفيفة.

وفي التفاصيل، كان "الزهيري" متجهاً بمركبته إلى منزله من أسفل طريق شمرخ بعد متنزه نخال الوطني بعدة كيلو مترات، وهي محمّلة بـ"رمل بنيان" وفُوجئ بتعطل مكابح المركبة وعدم السيطرة عليها ما أدى إلى الارتطام بالشاحنة بشكلٍ عنيف، ولكن لطف الله أنجاه بكسرٍ في قدمه فقط، وباشرت الجهات المختصة الحادث لقص ركام الحديد وإخراجه منها.

وأقام أبناء الشيخ الغامدي؛ مأدبة عشاء لنجاة والدهم حضرها عديدٌ من محبيه وفق الاشتراطات الصحية.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
11:23 AM

النهاية مأدبة عشاء.. شاهد كيف نجا أحد أقدم الخطباء بالقرى من حادث مروّع

بينما يقود سيارته النقل الصغيرة تعطلت مكابحها فجأة فارتطم بشاحنة بشكلٍ عنيف

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
3
3,292

تناقل عددٌ من أهالي منطقة الباحة صوراً لحادث مروري مروّع وقع بين سيارة نقل صغيرة وشاحنة ثقيلة بدت فيه المركبة الصغيرة في حالة تهشم كامل في جهة قائد المركبة.

فيما علمت "سبق"، أن الحادث وقع لمواطن في عقده السابع، وهو أحد أقدم خطباء الجمعة في محافظة القرى، وعضو المجلس البلدي بالمحافظة سابقاً، الشيخ محمد عايض الزهيري الغامدي؛ الذي نجا بأعجوبة بإصاباتٍ طفيفة.

وفي التفاصيل، كان "الزهيري" متجهاً بمركبته إلى منزله من أسفل طريق شمرخ بعد متنزه نخال الوطني بعدة كيلو مترات، وهي محمّلة بـ"رمل بنيان" وفُوجئ بتعطل مكابح المركبة وعدم السيطرة عليها ما أدى إلى الارتطام بالشاحنة بشكلٍ عنيف، ولكن لطف الله أنجاه بكسرٍ في قدمه فقط، وباشرت الجهات المختصة الحادث لقص ركام الحديد وإخراجه منها.

وأقام أبناء الشيخ الغامدي؛ مأدبة عشاء لنجاة والدهم حضرها عديدٌ من محبيه وفق الاشتراطات الصحية.

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