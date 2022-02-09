بالصور.. خزان مكشوف في ممر مظلم يتربص بالمارة في عفيف

يبلغ عمقه عدة أمتار.. ويقع في طريق مؤدٍ لأحد الشوارع الرئيسة

‬رصدت عدسة أحد متابعي "سبق" بمحافظة عفيف، فوهة خزان للصرف الصحي مكشوفة لمنزل تقيم فيه عمالة داخل أحد الأحياء، وتقع في ممر ضيق دون إضاءة كافية، مما يشكل خطراً على المارة عامة والأطفال بشكل خاص.

وقال المواطن لـ "سبق": إن "الخزان مكمن الخطر يقع في حي العود، خلف جامع السوق القديم (جامع الشقاري)، ويتبع لمنزل عمالة مقيمة حيث لجؤوا لوضع أدوات بدائية حول الفوهة يمكن إزاحتها بسهولة، ويقع على ممر ضيق وإضاءته ضعيفة، علاوة على أنه يعتبر أحد الطرق التي يسلكها المارة للجامع والمحلات التجارية التي تقع على الشارع الرئيسي".

ووجه مطالبته للجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين مكمن الخطر الذي يبلغ عمقه عدة أمتار، مما يجعله يشكل خطراً حقيقياً على من يقع فيه لا سمح الله.