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لأول مرة في تاريخه.. "تشيلسي" الإنجليزي بطلاً لكأس العالم

ظفر بجائزة اللعب النظيف.. و"سيلفا" أفضل لاعب

استحوذ فريق تشيلسي الإنجليزي على معظم جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي منافساتها خلال شهر فبراير 2022 الجاري.

وتُوّج تشيلسي باللقب على حساب بالميراس البرازيلي 2/ 1، كما تُوّج بجائزة اللعب النظيف، ونال مدافعه البرازيلي "سيلفا" جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حلَّ لاعبا بالميراس البرازيليان دودو ودانيلو ثانيًا وثالثًا في جائزة الأفضل.

وجاء الأهلي المصري ثالثًا، والهلال السعودي رابعًا.

تشيلسي بالميراس كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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لأول مرة في تاريخه.. "تشيلسي" الإنجليزي بطلاً لكأس العالم
سبق

استحوذ فريق تشيلسي الإنجليزي على معظم جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي منافساتها خلال شهر فبراير 2022 الجاري.

وتُوّج تشيلسي باللقب على حساب بالميراس البرازيلي 2/ 1، كما تُوّج بجائزة اللعب النظيف، ونال مدافعه البرازيلي "سيلفا" جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حلَّ لاعبا بالميراس البرازيليان دودو ودانيلو ثانيًا وثالثًا في جائزة الأفضل.

وجاء الأهلي المصري ثالثًا، والهلال السعودي رابعًا.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
11:10 PM

لأول مرة في تاريخه.. "تشيلسي" الإنجليزي بطلاً لكأس العالم

ظفر بجائزة اللعب النظيف.. و"سيلفا" أفضل لاعب

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,958

استحوذ فريق تشيلسي الإنجليزي على معظم جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي منافساتها خلال شهر فبراير 2022 الجاري.

وتُوّج تشيلسي باللقب على حساب بالميراس البرازيلي 2/ 1، كما تُوّج بجائزة اللعب النظيف، ونال مدافعه البرازيلي "سيلفا" جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حلَّ لاعبا بالميراس البرازيليان دودو ودانيلو ثانيًا وثالثًا في جائزة الأفضل.

وجاء الأهلي المصري ثالثًا، والهلال السعودي رابعًا.

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