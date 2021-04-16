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تربة.. تكثيف الجولات الميدانية في الأسواق خلال شهر رمضان

للتحقق من فعالية الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

تكثف بلدية تربة والمجلس البلدي بالمحافظة خلال الشهر الفضيل جولاتهم الميدانية في الأسواق، وذلك ضمن الجهود الميدانية لمكافحة فيروس "كورونا".

وكان المجلس البلدي قد نفذ جولات رقابية مع قسم صحة البيئة ببلدية تربة مساء يوم الخميس، للتحقق من مدى فعالية الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" والتأكد ميدانياً من مدى فاعلية تنفيذ الإجراءات بالشكل المطلوب وذلك بالتزام ملاك المنشآت التجارية بتفعيل دورهم بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ورصدت الجهات الرقابية من خلال الجولات الميدانية تعاوناً ملحوظاً أبرز دور أصحاب المحال التجارية ومرتادي الأسواق في التعاون مع الجهات المختصة وما تطلقه بصفة مستمرة من رسائل تحذيرية وتوعوية، وتأكيداتهم المستمرة بضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية، في ظل ما تقدمه القيادة الرشيدة للمواطنين والمقيمين؛ من أجل الحفاظ على صحتهم.

فيما نوّهت الفرقة الميدانية للبلدية عن ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

وفي ذات السياق تواصل كل الجهات الخدمية أعمالها اليومية جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية منذ بداية الجائحة؛ لتفعيل الأدوار المنوطة بهم لمنع تفشي الفيروس، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- بهذا الخصوص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تربة.. تكثيف الجولات الميدانية في الأسواق خلال شهر رمضان
سبق

تكثف بلدية تربة والمجلس البلدي بالمحافظة خلال الشهر الفضيل جولاتهم الميدانية في الأسواق، وذلك ضمن الجهود الميدانية لمكافحة فيروس "كورونا".

وكان المجلس البلدي قد نفذ جولات رقابية مع قسم صحة البيئة ببلدية تربة مساء يوم الخميس، للتحقق من مدى فعالية الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" والتأكد ميدانياً من مدى فاعلية تنفيذ الإجراءات بالشكل المطلوب وذلك بالتزام ملاك المنشآت التجارية بتفعيل دورهم بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ورصدت الجهات الرقابية من خلال الجولات الميدانية تعاوناً ملحوظاً أبرز دور أصحاب المحال التجارية ومرتادي الأسواق في التعاون مع الجهات المختصة وما تطلقه بصفة مستمرة من رسائل تحذيرية وتوعوية، وتأكيداتهم المستمرة بضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية، في ظل ما تقدمه القيادة الرشيدة للمواطنين والمقيمين؛ من أجل الحفاظ على صحتهم.

فيما نوّهت الفرقة الميدانية للبلدية عن ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

وفي ذات السياق تواصل كل الجهات الخدمية أعمالها اليومية جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية منذ بداية الجائحة؛ لتفعيل الأدوار المنوطة بهم لمنع تفشي الفيروس، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- بهذا الخصوص.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:27 PM

تربة.. تكثيف الجولات الميدانية في الأسواق خلال شهر رمضان

للتحقق من فعالية الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

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متعب البقمي - تربة
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تكثف بلدية تربة والمجلس البلدي بالمحافظة خلال الشهر الفضيل جولاتهم الميدانية في الأسواق، وذلك ضمن الجهود الميدانية لمكافحة فيروس "كورونا".

وكان المجلس البلدي قد نفذ جولات رقابية مع قسم صحة البيئة ببلدية تربة مساء يوم الخميس، للتحقق من مدى فعالية الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" والتأكد ميدانياً من مدى فاعلية تنفيذ الإجراءات بالشكل المطلوب وذلك بالتزام ملاك المنشآت التجارية بتفعيل دورهم بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ورصدت الجهات الرقابية من خلال الجولات الميدانية تعاوناً ملحوظاً أبرز دور أصحاب المحال التجارية ومرتادي الأسواق في التعاون مع الجهات المختصة وما تطلقه بصفة مستمرة من رسائل تحذيرية وتوعوية، وتأكيداتهم المستمرة بضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية، في ظل ما تقدمه القيادة الرشيدة للمواطنين والمقيمين؛ من أجل الحفاظ على صحتهم.

فيما نوّهت الفرقة الميدانية للبلدية عن ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

وفي ذات السياق تواصل كل الجهات الخدمية أعمالها اليومية جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية منذ بداية الجائحة؛ لتفعيل الأدوار المنوطة بهم لمنع تفشي الفيروس، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- بهذا الخصوص.

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