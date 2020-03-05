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تركي بن طلال يدشن الحملة الوطنية للمشي بمنطقة عسير

أكد أهمية الفعاليات التوعوية في تعزيز الوقاية من الأمراض

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أهمية الفعاليات الصحية التوعوية في تعزيز الوقاية من الأمراض عبر رفع معدل الوعي الصحي.

جاء ذلك خلال تدشينه الحملة الوطنية للمشي والتي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تحت شعار "امش 30"، وذلك في شارع الفن بمدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في عسير.

ونوه أمير المنطقة بأهمية المشروع الوطني للمشي مشيداً بحصول صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في عدد من الإنجازات الصحية.

وبين أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتستهدف الحملة الوطنية للمشي جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عاماً إلى ٨٠ عاماً، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪ إلى ٣٥٪ .

إلى هذا صاحب الفعالية عدد من المعارض التي تضم فرقًا طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وركن مخصص للتوعية عن فيروس كورونا المستجد.

تركي بن طلال الحملة الوطنية للمشي بمنطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تركي بن طلال يدشن الحملة الوطنية للمشي بمنطقة عسير
سبق

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أهمية الفعاليات الصحية التوعوية في تعزيز الوقاية من الأمراض عبر رفع معدل الوعي الصحي.

جاء ذلك خلال تدشينه الحملة الوطنية للمشي والتي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تحت شعار "امش 30"، وذلك في شارع الفن بمدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في عسير.

ونوه أمير المنطقة بأهمية المشروع الوطني للمشي مشيداً بحصول صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في عدد من الإنجازات الصحية.

وبين أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتستهدف الحملة الوطنية للمشي جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عاماً إلى ٨٠ عاماً، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪ إلى ٣٥٪ .

إلى هذا صاحب الفعالية عدد من المعارض التي تضم فرقًا طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وركن مخصص للتوعية عن فيروس كورونا المستجد.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
06:18 PM

تركي بن طلال يدشن الحملة الوطنية للمشي بمنطقة عسير

أكد أهمية الفعاليات التوعوية في تعزيز الوقاية من الأمراض

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بندر آل عوض - عسير
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أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أهمية الفعاليات الصحية التوعوية في تعزيز الوقاية من الأمراض عبر رفع معدل الوعي الصحي.

جاء ذلك خلال تدشينه الحملة الوطنية للمشي والتي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تحت شعار "امش 30"، وذلك في شارع الفن بمدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في عسير.

ونوه أمير المنطقة بأهمية المشروع الوطني للمشي مشيداً بحصول صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في عدد من الإنجازات الصحية.

وبين أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتستهدف الحملة الوطنية للمشي جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عاماً إلى ٨٠ عاماً، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪ إلى ٣٥٪ .

إلى هذا صاحب الفعالية عدد من المعارض التي تضم فرقًا طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وركن مخصص للتوعية عن فيروس كورونا المستجد.

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