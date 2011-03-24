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جناح افتراضي.. فرص "عقارات الدولة" الاستثمارية في منتدى مشاريع المستقبل

استعراض من الهيئة لأدوارها الرئيسة وأهدافها الإستراتيجية والأطراف المستفيدة

تشارك الهيئة العامة لعقارات الدولة، في أعمال منتدى المشاريع المستقبلية، الذي تنظمّه الهيئة السعودية للمقاولين افتراضياً هذا العام.

وأسهمت الهيئة بورقة عمل حول "الفرص الاستثمارية لعقارات الدولة"، إضافةً لإقامة جناح افتراضي لعرض مشاريعها والخدمات والجهود التي تقدّمها للمستفيدين والمهتمين.

واستعرضت مشاركة الهيئة، في المنتدى، الأدوار الرئيسة والأهداف الإستراتيجية لأعمالها والأطراف المستفيدة، إضافةً لجهودها في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لعقارات الدولة، من أجل وصول رسالتها في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة، وتحقيق رؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستخدمة بالشكل الأمثل.

وأطلعت الهيئة المشاركين بالمنتدى على مجموعة من مبادراتها، من أبرزها مبادرة تطوير مقار حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، التي تهدف لرفع كفاءة استخدام عقارات الدولة، وتطوير بيئة عمل المقار الحكومية، إضافةً لمشروع تطوير المخطط العام لواحة الأعمال، الذي يهدف لرفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وكذلك تطوير بيئة العمل وفق أفضل الممارسات والمواصفات الحديثة.

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جناح افتراضي.. فرص "عقارات الدولة" الاستثمارية في منتدى مشاريع المستقبل
سبق

تشارك الهيئة العامة لعقارات الدولة، في أعمال منتدى المشاريع المستقبلية، الذي تنظمّه الهيئة السعودية للمقاولين افتراضياً هذا العام.

وأسهمت الهيئة بورقة عمل حول "الفرص الاستثمارية لعقارات الدولة"، إضافةً لإقامة جناح افتراضي لعرض مشاريعها والخدمات والجهود التي تقدّمها للمستفيدين والمهتمين.

واستعرضت مشاركة الهيئة، في المنتدى، الأدوار الرئيسة والأهداف الإستراتيجية لأعمالها والأطراف المستفيدة، إضافةً لجهودها في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لعقارات الدولة، من أجل وصول رسالتها في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة، وتحقيق رؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستخدمة بالشكل الأمثل.

وأطلعت الهيئة المشاركين بالمنتدى على مجموعة من مبادراتها، من أبرزها مبادرة تطوير مقار حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، التي تهدف لرفع كفاءة استخدام عقارات الدولة، وتطوير بيئة عمل المقار الحكومية، إضافةً لمشروع تطوير المخطط العام لواحة الأعمال، الذي يهدف لرفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وكذلك تطوير بيئة العمل وفق أفضل الممارسات والمواصفات الحديثة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:09 PM

جناح افتراضي.. فرص "عقارات الدولة" الاستثمارية في منتدى مشاريع المستقبل

استعراض من الهيئة لأدوارها الرئيسة وأهدافها الإستراتيجية والأطراف المستفيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك الهيئة العامة لعقارات الدولة، في أعمال منتدى المشاريع المستقبلية، الذي تنظمّه الهيئة السعودية للمقاولين افتراضياً هذا العام.

وأسهمت الهيئة بورقة عمل حول "الفرص الاستثمارية لعقارات الدولة"، إضافةً لإقامة جناح افتراضي لعرض مشاريعها والخدمات والجهود التي تقدّمها للمستفيدين والمهتمين.

واستعرضت مشاركة الهيئة، في المنتدى، الأدوار الرئيسة والأهداف الإستراتيجية لأعمالها والأطراف المستفيدة، إضافةً لجهودها في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لعقارات الدولة، من أجل وصول رسالتها في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة، وتحقيق رؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستخدمة بالشكل الأمثل.

وأطلعت الهيئة المشاركين بالمنتدى على مجموعة من مبادراتها، من أبرزها مبادرة تطوير مقار حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، التي تهدف لرفع كفاءة استخدام عقارات الدولة، وتطوير بيئة عمل المقار الحكومية، إضافةً لمشروع تطوير المخطط العام لواحة الأعمال، الذي يهدف لرفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وكذلك تطوير بيئة العمل وفق أفضل الممارسات والمواصفات الحديثة.

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