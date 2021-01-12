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لضمان خلو العمالة من الأمراض المعدية.. أمانة الرياض: 10 آلاف شهادة صحية في ديسمبر

قالت: بهدف التحقق من أهلية العامل لمزاولة النشاط والحفاظ على سلامة الأغذية من الأوبئة

قالت أمانة منطقة الرياض، إنها أصدرت أكثر من 10 آلاف شهادة صحية خلال شهر ديسمبر 2020.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: خلال ٣٠ يوماً، أصدرنا في #أمانة_منطقة_الرياض ١٠٤٢٩ شهادة صحية لضمان خلو العمالة من الأمراض المعدية.

وأضافت: من أبرز الإيجابيات التي يحققها الفحص الطبي للعامل منع انتقال الأمراض المعدية، والتحقق من أهلية العامل لمزاولة النشاط، والحفاظ على سلامة الأغذية من الأوبئة، والارتقاء بالبيئة الصحية في المنشآت.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لضمان خلو العمالة من الأمراض المعدية.. أمانة الرياض: 10 آلاف شهادة صحية في ديسمبر
سبق

قالت أمانة منطقة الرياض، إنها أصدرت أكثر من 10 آلاف شهادة صحية خلال شهر ديسمبر 2020.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: خلال ٣٠ يوماً، أصدرنا في #أمانة_منطقة_الرياض ١٠٤٢٩ شهادة صحية لضمان خلو العمالة من الأمراض المعدية.

وأضافت: من أبرز الإيجابيات التي يحققها الفحص الطبي للعامل منع انتقال الأمراض المعدية، والتحقق من أهلية العامل لمزاولة النشاط، والحفاظ على سلامة الأغذية من الأوبئة، والارتقاء بالبيئة الصحية في المنشآت.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
09:24 AM

لضمان خلو العمالة من الأمراض المعدية.. أمانة الرياض: 10 آلاف شهادة صحية في ديسمبر

قالت: بهدف التحقق من أهلية العامل لمزاولة النشاط والحفاظ على سلامة الأغذية من الأوبئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أمانة منطقة الرياض، إنها أصدرت أكثر من 10 آلاف شهادة صحية خلال شهر ديسمبر 2020.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: خلال ٣٠ يوماً، أصدرنا في #أمانة_منطقة_الرياض ١٠٤٢٩ شهادة صحية لضمان خلو العمالة من الأمراض المعدية.

وأضافت: من أبرز الإيجابيات التي يحققها الفحص الطبي للعامل منع انتقال الأمراض المعدية، والتحقق من أهلية العامل لمزاولة النشاط، والحفاظ على سلامة الأغذية من الأوبئة، والارتقاء بالبيئة الصحية في المنشآت.

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