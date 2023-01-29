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"كأس آسيا".. مواجهة عربية بين "الإمارات وقطر" في نصف النهائي

تقام اليوم الثلاثاء المباراة الثانية في مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات إذ تقام المباراة بين المنتخبين الإماراتي والقطري.

الطرف الآخر الذي ينتظر الفائز منهما هو المنتخب الياباني الذي كسب المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة.

احتل كلا المنتخبين المركز الأول في مجموعتيهما في دور المجموعات وتأهل الإماراتيون بعد التغلب على منتخب قيرغيزيستان في دور الـ 16 ثم أستراليا في الدور ربع النهائي.


المنتخب القطري تأهل هو الآخر بعد التغلب على كلٍ من العراق في دور الـ 16 ثم كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كأس آسيا".. مواجهة عربية بين "الإمارات وقطر" في نصف النهائي
سبق

تقام اليوم الثلاثاء المباراة الثانية في مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات إذ تقام المباراة بين المنتخبين الإماراتي والقطري.

الطرف الآخر الذي ينتظر الفائز منهما هو المنتخب الياباني الذي كسب المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة.

احتل كلا المنتخبين المركز الأول في مجموعتيهما في دور المجموعات وتأهل الإماراتيون بعد التغلب على منتخب قيرغيزيستان في دور الـ 16 ثم أستراليا في الدور ربع النهائي.


المنتخب القطري تأهل هو الآخر بعد التغلب على كلٍ من العراق في دور الـ 16 ثم كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:45 AM

"كأس آسيا".. مواجهة عربية بين "الإمارات وقطر" في نصف النهائي

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
1,480

تقام اليوم الثلاثاء المباراة الثانية في مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات إذ تقام المباراة بين المنتخبين الإماراتي والقطري.

الطرف الآخر الذي ينتظر الفائز منهما هو المنتخب الياباني الذي كسب المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة.

احتل كلا المنتخبين المركز الأول في مجموعتيهما في دور المجموعات وتأهل الإماراتيون بعد التغلب على منتخب قيرغيزيستان في دور الـ 16 ثم أستراليا في الدور ربع النهائي.


المنتخب القطري تأهل هو الآخر بعد التغلب على كلٍ من العراق في دور الـ 16 ثم كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي.

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