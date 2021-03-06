الرئيس المصري يصل إلى العاصمة السودانية في زيارة ليوم واحد

يجري مباحثات حول التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والقارية

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في مستهل زيارته إلى السودان.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد أجريت مراسم استقبال رسمية لـ"السيسي" في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم السبت، في مستهل زيارته الرسمية، التي تستغرق يوماً واحداً.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري للبلدين، واستعرض "السيسي"؛ وعبدالفتاح البرهان؛ رئيس مجلس السيادة السوداني، حرس الشرف الجمهوري، ثم حيّا الرئيس المصري كبار مستقبليه من الوزراء السودانيين، فيما حيّا البرهان أعضاء الوفد المصري المصاحب للرئيس السيسي، ثم التقط الرئيسان الصور التذكارية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة "السيسي" إلى الخرطوم عقد قمة مصرية - سودانية، فضلاً عن عددٍ من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين؛ لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، تجسيداً للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين؛ لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وتشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.