أمير جازان يقلِّد "أبو ملحة" رتبة "لواء"

قلَّد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مدير إدارة جوازات المنطقة، العميد أسامة بن عبدالله أبو ملحة، رتبته الجديدة؛ وذلك عقب صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "لواء".



وعبَّر اللواء "أبو ملحة" عن شكره لولاة الأمر على الثقة الغالية، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق لخدمة هذا الوطن المعطاء.



"سبق" تهنئ اللواء أسامة أبو ملحة بمناسبة الترقية، سائلة المولى -عز وجل- له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.