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جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي

في إنجاز أكاديمي جديد للجامعة وفق تصنيف كيو إس QS العالمي

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً أكاديمياً جديداً وذلك بدخولها لقائمة أفضل 50 جامعة في الوطن العربي وفق تصنيف كيو إس QS العالمي للجامعات للعام 2020-2021م، حيث جاء ترتيب الجامعة في المرتبة 44 وفق الترتيب على مستوى الجامعات العربية من أصل (١٦٠ ) جامعة عربية مؤهلة للدخول في هذا التصنيف.

وأعلن تصنيف الجامعات العالمي QS عن اختيار الجامعة ضمن هذه القائمة في اللقاء الافتراضي الذي عقده بحضور ومشاركة اتحاد الجامعات العربية وعدد من مسؤولي الجامعات من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لإنجازات مماثلة حققتها الجامعة في التصنيفات المتعددة لـ(كيو إس) من بينها دخول الجامعة ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة حول العالم وكذلك ضمن 50 جامعة ناشئة حول العالم.

كما تأتي هذه الإنجازات المتتالية نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة من خلال سعيها الدؤوب لمواكبة أهم المعايير العالمية في العملية الأكاديمية. وتعتبر هذه الإنجازات من المحفزات المهمة للجامعة للمواصلة على هذا النهج وتقديم برامجها المتعددة بأفضل السبل والوسائل إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي والارتقاء به لتحقيق مراكز متقدمة في السنوات القادمة على سلم الترتيب العالمي للجامعات.

وقدم رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الذي واصلت فيه الجامعة على هذا التميز ودخولها في قائمة أفضل الجامعات العربية مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي ركزت على البحث العلمي والاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات العالمية.

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جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي
سبق

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً أكاديمياً جديداً وذلك بدخولها لقائمة أفضل 50 جامعة في الوطن العربي وفق تصنيف كيو إس QS العالمي للجامعات للعام 2020-2021م، حيث جاء ترتيب الجامعة في المرتبة 44 وفق الترتيب على مستوى الجامعات العربية من أصل (١٦٠ ) جامعة عربية مؤهلة للدخول في هذا التصنيف.

وأعلن تصنيف الجامعات العالمي QS عن اختيار الجامعة ضمن هذه القائمة في اللقاء الافتراضي الذي عقده بحضور ومشاركة اتحاد الجامعات العربية وعدد من مسؤولي الجامعات من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لإنجازات مماثلة حققتها الجامعة في التصنيفات المتعددة لـ(كيو إس) من بينها دخول الجامعة ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة حول العالم وكذلك ضمن 50 جامعة ناشئة حول العالم.

كما تأتي هذه الإنجازات المتتالية نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة من خلال سعيها الدؤوب لمواكبة أهم المعايير العالمية في العملية الأكاديمية. وتعتبر هذه الإنجازات من المحفزات المهمة للجامعة للمواصلة على هذا النهج وتقديم برامجها المتعددة بأفضل السبل والوسائل إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي والارتقاء به لتحقيق مراكز متقدمة في السنوات القادمة على سلم الترتيب العالمي للجامعات.

وقدم رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الذي واصلت فيه الجامعة على هذا التميز ودخولها في قائمة أفضل الجامعات العربية مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي ركزت على البحث العلمي والاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات العالمية.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
01:07 AM

جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي

في إنجاز أكاديمي جديد للجامعة وفق تصنيف كيو إس QS العالمي

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حامد العلي - الخبر
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حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً أكاديمياً جديداً وذلك بدخولها لقائمة أفضل 50 جامعة في الوطن العربي وفق تصنيف كيو إس QS العالمي للجامعات للعام 2020-2021م، حيث جاء ترتيب الجامعة في المرتبة 44 وفق الترتيب على مستوى الجامعات العربية من أصل (١٦٠ ) جامعة عربية مؤهلة للدخول في هذا التصنيف.

وأعلن تصنيف الجامعات العالمي QS عن اختيار الجامعة ضمن هذه القائمة في اللقاء الافتراضي الذي عقده بحضور ومشاركة اتحاد الجامعات العربية وعدد من مسؤولي الجامعات من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لإنجازات مماثلة حققتها الجامعة في التصنيفات المتعددة لـ(كيو إس) من بينها دخول الجامعة ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة حول العالم وكذلك ضمن 50 جامعة ناشئة حول العالم.

كما تأتي هذه الإنجازات المتتالية نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة من خلال سعيها الدؤوب لمواكبة أهم المعايير العالمية في العملية الأكاديمية. وتعتبر هذه الإنجازات من المحفزات المهمة للجامعة للمواصلة على هذا النهج وتقديم برامجها المتعددة بأفضل السبل والوسائل إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي والارتقاء به لتحقيق مراكز متقدمة في السنوات القادمة على سلم الترتيب العالمي للجامعات.

وقدم رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الذي واصلت فيه الجامعة على هذا التميز ودخولها في قائمة أفضل الجامعات العربية مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي ركزت على البحث العلمي والاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات العالمية.

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