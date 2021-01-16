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جامعة جون هوبكينز: عدد وفيات كورونا في العالم يتخطى المليونين والولايات المتحدة تحتل الصدارة

يفوق ضحايا أمراض الإيدز والملاريا والكوليرا والإنفلونزا بأنواعها

طبقاً للبيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية، تجاوز إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم حاجز المليونين، وهو ما يفوق عدد الوفيات الناتجة من أمراض الإيدز والملاريا، والكوليرا، والإنفلونزا بأنواعها مجتمعين في الفترة نفسها، طبقاً لـ "بي بي سي".

الولايات المتحدة تحتل صدارة قائمة الدول من حيث عدد الحالات المسجّلة والوفيات، حيث حصد الوباء أراوح نحو 390 ألف شخص في البلاد.

والبرازيل جاءت في المركز الثاني بنحو 207 آلاف وفاة، وهي الدولة التي ظهرت بها في الفترة الأخيرة سلالات جديدة من فيروس كورونا.

الهند بالمركز الثالث من حيث وفيات فيروس كورونا، إذ بلغ ضحايا الوباء هناك 152 ألف وفاة تليها المكسيك بنحو 137 ألف وفاة.

المملكة المتحدة جاءت في المركز الخامس من حيث عدد وفيات كوفيد-19 عالمياً، إذ بلغ عدد الوفيات بها نحو 87 ألف وفاة، وهو الرقم الأعلى في القارة الأوروبية.

تأتي إيطاليا في المركز الثاني أوروبياً من حيث عدد ضحايا الفيروس الوبائي بنحو 80 ألف وفاة.

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جامعة جون هوبكينز: عدد وفيات كورونا في العالم يتخطى المليونين والولايات المتحدة تحتل الصدارة
سبق

طبقاً للبيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية، تجاوز إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم حاجز المليونين، وهو ما يفوق عدد الوفيات الناتجة من أمراض الإيدز والملاريا، والكوليرا، والإنفلونزا بأنواعها مجتمعين في الفترة نفسها، طبقاً لـ "بي بي سي".

الولايات المتحدة تحتل صدارة قائمة الدول من حيث عدد الحالات المسجّلة والوفيات، حيث حصد الوباء أراوح نحو 390 ألف شخص في البلاد.

والبرازيل جاءت في المركز الثاني بنحو 207 آلاف وفاة، وهي الدولة التي ظهرت بها في الفترة الأخيرة سلالات جديدة من فيروس كورونا.

الهند بالمركز الثالث من حيث وفيات فيروس كورونا، إذ بلغ ضحايا الوباء هناك 152 ألف وفاة تليها المكسيك بنحو 137 ألف وفاة.

المملكة المتحدة جاءت في المركز الخامس من حيث عدد وفيات كوفيد-19 عالمياً، إذ بلغ عدد الوفيات بها نحو 87 ألف وفاة، وهو الرقم الأعلى في القارة الأوروبية.

تأتي إيطاليا في المركز الثاني أوروبياً من حيث عدد ضحايا الفيروس الوبائي بنحو 80 ألف وفاة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:08 AM

جامعة جون هوبكينز: عدد وفيات كورونا في العالم يتخطى المليونين والولايات المتحدة تحتل الصدارة

يفوق ضحايا أمراض الإيدز والملاريا والكوليرا والإنفلونزا بأنواعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طبقاً للبيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية، تجاوز إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم حاجز المليونين، وهو ما يفوق عدد الوفيات الناتجة من أمراض الإيدز والملاريا، والكوليرا، والإنفلونزا بأنواعها مجتمعين في الفترة نفسها، طبقاً لـ "بي بي سي".

الولايات المتحدة تحتل صدارة قائمة الدول من حيث عدد الحالات المسجّلة والوفيات، حيث حصد الوباء أراوح نحو 390 ألف شخص في البلاد.

والبرازيل جاءت في المركز الثاني بنحو 207 آلاف وفاة، وهي الدولة التي ظهرت بها في الفترة الأخيرة سلالات جديدة من فيروس كورونا.

الهند بالمركز الثالث من حيث وفيات فيروس كورونا، إذ بلغ ضحايا الوباء هناك 152 ألف وفاة تليها المكسيك بنحو 137 ألف وفاة.

المملكة المتحدة جاءت في المركز الخامس من حيث عدد وفيات كوفيد-19 عالمياً، إذ بلغ عدد الوفيات بها نحو 87 ألف وفاة، وهو الرقم الأعلى في القارة الأوروبية.

تأتي إيطاليا في المركز الثاني أوروبياً من حيث عدد ضحايا الفيروس الوبائي بنحو 80 ألف وفاة.

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