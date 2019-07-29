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رسميًّا.. "هيرفي رينارد" مدربًا للمنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيما لم يتم تحديد مدة العقد.

ويملك المدرب مسيرة مميزة؛ إذ حقق لقب كأس إفريقيا مع منتخبَيْ زامبيا وساحل العاج عامَيْ 2012 و2015، ونجح في عودة منتخب المغرب إلى كأس العالم بعد غياب دام 19 عامًا.

وكان رينارد قد قدم استقالته من تدريب منتخب المغرب بعد الخروج من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في جمهورية مصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. "هيرفي رينارد" مدربًا للمنتخب السعودي
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيما لم يتم تحديد مدة العقد.

ويملك المدرب مسيرة مميزة؛ إذ حقق لقب كأس إفريقيا مع منتخبَيْ زامبيا وساحل العاج عامَيْ 2012 و2015، ونجح في عودة منتخب المغرب إلى كأس العالم بعد غياب دام 19 عامًا.

وكان رينارد قد قدم استقالته من تدريب منتخب المغرب بعد الخروج من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في جمهورية مصر.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
08:55 PM

رسميًّا.. "هيرفي رينارد" مدربًا للمنتخب السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيما لم يتم تحديد مدة العقد.

ويملك المدرب مسيرة مميزة؛ إذ حقق لقب كأس إفريقيا مع منتخبَيْ زامبيا وساحل العاج عامَيْ 2012 و2015، ونجح في عودة منتخب المغرب إلى كأس العالم بعد غياب دام 19 عامًا.

وكان رينارد قد قدم استقالته من تدريب منتخب المغرب بعد الخروج من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في جمهورية مصر.

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