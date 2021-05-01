النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع قرب موعد السماح.. وكيل الصحة يوجه نصائح للراغبين في السفر الدولي

دعا وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، التحقق من الدول التي تشترط التحصين والأخرى التي تطبق الحجر على القادمين لها، وذلك عند التخطيط للسفر الدولي عندما يتم فتح السفر.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر:‫ عند فتح السفر الدولي، ‏استكمال التحصينات مهم جداً لكنه لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر عند وصولهم إليها".

وشدد على أهمية ‏الاستفسار قبل السفر لكي لا يضيع أول أسبوع في الحجر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مع قرب موعد السماح.. وكيل الصحة يوجه نصائح للراغبين في السفر الدولي
سبق

دعا وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، التحقق من الدول التي تشترط التحصين والأخرى التي تطبق الحجر على القادمين لها، وذلك عند التخطيط للسفر الدولي عندما يتم فتح السفر.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر:‫ عند فتح السفر الدولي، ‏استكمال التحصينات مهم جداً لكنه لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر عند وصولهم إليها".

وشدد على أهمية ‏الاستفسار قبل السفر لكي لا يضيع أول أسبوع في الحجر.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:33 PM

مع قرب موعد السماح.. وكيل الصحة يوجه نصائح للراغبين في السفر الدولي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
24,713

دعا وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، التحقق من الدول التي تشترط التحصين والأخرى التي تطبق الحجر على القادمين لها، وذلك عند التخطيط للسفر الدولي عندما يتم فتح السفر.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر:‫ عند فتح السفر الدولي، ‏استكمال التحصينات مهم جداً لكنه لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر عند وصولهم إليها".

وشدد على أهمية ‏الاستفسار قبل السفر لكي لا يضيع أول أسبوع في الحجر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة