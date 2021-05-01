مع قرب موعد السماح.. وكيل الصحة يوجه نصائح للراغبين في السفر الدولي

دعا وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، التحقق من الدول التي تشترط التحصين والأخرى التي تطبق الحجر على القادمين لها، وذلك عند التخطيط للسفر الدولي عندما يتم فتح السفر.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر:‫ عند فتح السفر الدولي، ‏استكمال التحصينات مهم جداً لكنه لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر عند وصولهم إليها".

وشدد على أهمية ‏الاستفسار قبل السفر لكي لا يضيع أول أسبوع في الحجر.