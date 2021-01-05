رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "بيان العُلا" الذي تم اليوم في محافظة العُلا بالمملكة، في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول المجلس، الذي ترأسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي حضر أعمال القمة الخليجية، بجهود رأب الصدع التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وبمتابعة الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، إضافة إلى المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية. وثمن معاليه جهود قادة مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على هذا الكيان تحقيقا لمصالح شعوب دولهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها لمواجهة التحديات.

منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتوقيع قادة مجلس التعاون الخليجي على "بيان العُلا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-05 رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "بيان العُلا" الذي تم اليوم في محافظة العُلا بالمملكة، في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول المجلس، الذي ترأسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي حضر أعمال القمة الخليجية، بجهود رأب الصدع التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وبمتابعة الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، إضافة إلى المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وثمن معاليه جهود قادة مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على هذا الكيان تحقيقا لمصالح شعوب دولهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها لمواجهة التحديات.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 11:18 PM

منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتوقيع قادة مجلس التعاون الخليجي على "بيان العُلا"





A A A





0 مشاركة

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "بيان العُلا" الذي تم اليوم في محافظة العُلا بالمملكة، في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول المجلس، الذي ترأسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي حضر أعمال القمة الخليجية، بجهود رأب الصدع التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وبمتابعة الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، إضافة إلى المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وثمن معاليه جهود قادة مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على هذا الكيان تحقيقا لمصالح شعوب دولهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها لمواجهة التحديات.