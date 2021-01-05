النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتوقيع قادة مجلس التعاون الخليجي على "بيان العُلا"

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "بيان العُلا" الذي تم اليوم في محافظة العُلا بالمملكة، في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول المجلس، الذي ترأسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي حضر أعمال القمة الخليجية، بجهود رأب الصدع التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وبمتابعة الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، إضافة إلى المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وثمن معاليه جهود قادة مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على هذا الكيان تحقيقا لمصالح شعوب دولهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها لمواجهة التحديات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتوقيع قادة مجلس التعاون الخليجي على "بيان العُلا"
سبق

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "بيان العُلا" الذي تم اليوم في محافظة العُلا بالمملكة، في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول المجلس، الذي ترأسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي حضر أعمال القمة الخليجية، بجهود رأب الصدع التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وبمتابعة الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، إضافة إلى المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وثمن معاليه جهود قادة مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على هذا الكيان تحقيقا لمصالح شعوب دولهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها لمواجهة التحديات.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
11:18 PM

منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بتوقيع قادة مجلس التعاون الخليجي على "بيان العُلا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
203

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "بيان العُلا" الذي تم اليوم في محافظة العُلا بالمملكة، في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول المجلس، الذي ترأسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي حضر أعمال القمة الخليجية، بجهود رأب الصدع التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وبمتابعة الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، إضافة إلى المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وثمن معاليه جهود قادة مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على هذا الكيان تحقيقا لمصالح شعوب دولهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها لمواجهة التحديات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,134
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,462
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,618

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة