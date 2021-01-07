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"الغذاء والدواء": أكثر من 131 ألف زيارة نفذها مراقبونا خلال 2020

قالت الهيئة: بلغت نسبة الزيادة 157% مقارنةً بنتائج العام 2019م

سجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء ارتفاعًا في الزيارات الرقابية التي نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال عام 2020م، إذ بلغ مجموعها "131.935" زيارة، منها 22 لمنشآت خارجية، وبلغت نسبة الزيادة 157%، وذلك مقارنةً بنتائج العام 2019م.

وكثّفت "الغذاء والدواء" جهودها الرقابية خلال العام 2020م وما صاحبه من ظروف استثنائية تمثلت في جائحة فيروس كورونا وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص.

وأغلق مفتشو "الهيئة" "773" منشأة تنوعت نشاطاتها ما بين مواد غذائية ومياه وعصيرات ومبيدات وأعلاف ومستحضرات عشبية وصيدلانية وتجميل وأجهزة طبية، وأوقفوا "140" خط إنتاج في عددٍ من المنشآت، كما ضبطوا "882" منشأة تزاول نشاطًا غير مرخص، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة "22.016" مخالفة، وتم التعامل مع "6.856" بلاغًا.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي المنتجات الواردة عبر منافذ المملكة "1.556.266 كغم"، وبلغ إجمالي المنتجات المرفوضة "5.767 كغم"، وجرى إحالة "11.845 عينة" للتحليل في مختبراتها.

وتستقبل "الغذاء والدواء" الإرساليات عبر 16 منفذاً وهي: مطار الملك خالد الدولي، الميناء الجاف، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ميناء الملك عبدالله برابغ، ميناء جدة الإسلامي، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، مطار الملك فهد الدولي، ميناء الملك عبدالعزيز، منفذ الخفجي، جسر الملك فهد، منفذ البطحاء، منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار، ميناء ضبا، منفذ الدرة، ومنفذ الوديعة، كما تنفّذ حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.


وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": أكثر من 131 ألف زيارة نفذها مراقبونا خلال 2020
سبق

سجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء ارتفاعًا في الزيارات الرقابية التي نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال عام 2020م، إذ بلغ مجموعها "131.935" زيارة، منها 22 لمنشآت خارجية، وبلغت نسبة الزيادة 157%، وذلك مقارنةً بنتائج العام 2019م.

وكثّفت "الغذاء والدواء" جهودها الرقابية خلال العام 2020م وما صاحبه من ظروف استثنائية تمثلت في جائحة فيروس كورونا وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص.

وأغلق مفتشو "الهيئة" "773" منشأة تنوعت نشاطاتها ما بين مواد غذائية ومياه وعصيرات ومبيدات وأعلاف ومستحضرات عشبية وصيدلانية وتجميل وأجهزة طبية، وأوقفوا "140" خط إنتاج في عددٍ من المنشآت، كما ضبطوا "882" منشأة تزاول نشاطًا غير مرخص، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة "22.016" مخالفة، وتم التعامل مع "6.856" بلاغًا.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي المنتجات الواردة عبر منافذ المملكة "1.556.266 كغم"، وبلغ إجمالي المنتجات المرفوضة "5.767 كغم"، وجرى إحالة "11.845 عينة" للتحليل في مختبراتها.

وتستقبل "الغذاء والدواء" الإرساليات عبر 16 منفذاً وهي: مطار الملك خالد الدولي، الميناء الجاف، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ميناء الملك عبدالله برابغ، ميناء جدة الإسلامي، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، مطار الملك فهد الدولي، ميناء الملك عبدالعزيز، منفذ الخفجي، جسر الملك فهد، منفذ البطحاء، منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار، ميناء ضبا، منفذ الدرة، ومنفذ الوديعة، كما تنفّذ حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.


وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
03:34 PM

"الغذاء والدواء": أكثر من 131 ألف زيارة نفذها مراقبونا خلال 2020

قالت الهيئة: بلغت نسبة الزيادة 157% مقارنةً بنتائج العام 2019م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء ارتفاعًا في الزيارات الرقابية التي نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال عام 2020م، إذ بلغ مجموعها "131.935" زيارة، منها 22 لمنشآت خارجية، وبلغت نسبة الزيادة 157%، وذلك مقارنةً بنتائج العام 2019م.

وكثّفت "الغذاء والدواء" جهودها الرقابية خلال العام 2020م وما صاحبه من ظروف استثنائية تمثلت في جائحة فيروس كورونا وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص.

وأغلق مفتشو "الهيئة" "773" منشأة تنوعت نشاطاتها ما بين مواد غذائية ومياه وعصيرات ومبيدات وأعلاف ومستحضرات عشبية وصيدلانية وتجميل وأجهزة طبية، وأوقفوا "140" خط إنتاج في عددٍ من المنشآت، كما ضبطوا "882" منشأة تزاول نشاطًا غير مرخص، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة "22.016" مخالفة، وتم التعامل مع "6.856" بلاغًا.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي المنتجات الواردة عبر منافذ المملكة "1.556.266 كغم"، وبلغ إجمالي المنتجات المرفوضة "5.767 كغم"، وجرى إحالة "11.845 عينة" للتحليل في مختبراتها.

وتستقبل "الغذاء والدواء" الإرساليات عبر 16 منفذاً وهي: مطار الملك خالد الدولي، الميناء الجاف، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ميناء الملك عبدالله برابغ، ميناء جدة الإسلامي، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، مطار الملك فهد الدولي، ميناء الملك عبدالعزيز، منفذ الخفجي، جسر الملك فهد، منفذ البطحاء، منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار، ميناء ضبا، منفذ الدرة، ومنفذ الوديعة، كما تنفّذ حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.


وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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