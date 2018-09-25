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بهدفي "مالديني" و"دياز".. ميلان يقفز لصدارة الدوري الإيطالي

بهدفين في مرمى سبيزيا، اعتلى فريق ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب 2- 1، السبت بالمرحلة السادسة.

وتقدم دانييل مالديني بهدف لميلان في الدقيقة 48؛ لكن دانييلي فيردي أدرك التعادل لسبيزيا في الدقيقة 80، وقبل 4 دقائق من نهاية المباراة أحرز براهيم دياز هدف الفوز لميلان.


الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف، وتوقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بهدفي "مالديني" و"دياز".. ميلان يقفز لصدارة الدوري الإيطالي
سبق

بهدفين في مرمى سبيزيا، اعتلى فريق ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب 2- 1، السبت بالمرحلة السادسة.

وتقدم دانييل مالديني بهدف لميلان في الدقيقة 48؛ لكن دانييلي فيردي أدرك التعادل لسبيزيا في الدقيقة 80، وقبل 4 دقائق من نهاية المباراة أحرز براهيم دياز هدف الفوز لميلان.


الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف، وتوقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
07:09 PM

بهدفي "مالديني" و"دياز".. ميلان يقفز لصدارة الدوري الإيطالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بهدفين في مرمى سبيزيا، اعتلى فريق ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب 2- 1، السبت بالمرحلة السادسة.

وتقدم دانييل مالديني بهدف لميلان في الدقيقة 48؛ لكن دانييلي فيردي أدرك التعادل لسبيزيا في الدقيقة 80، وقبل 4 دقائق من نهاية المباراة أحرز براهيم دياز هدف الفوز لميلان.


الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف، وتوقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

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