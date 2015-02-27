النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بندر المهيزع في ذمة الله

توفي إلى رحمة الله بندر بن محمد المهيزع شقيق الزميلة الإعلامية منيرة المهيزع.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة للزميلة "منيرة المهيزع" في وفاة شقيقها، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتتلقى الزميلة منيرة المهيزع العزاء على جوال: 0566888387.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
بندر المهيزع في ذمة الله
سبق

توفي إلى رحمة الله بندر بن محمد المهيزع شقيق الزميلة الإعلامية منيرة المهيزع.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة للزميلة "منيرة المهيزع" في وفاة شقيقها، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتتلقى الزميلة منيرة المهيزع العزاء على جوال: 0566888387.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
12:10 PM

بندر المهيزع في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
426

توفي إلى رحمة الله بندر بن محمد المهيزع شقيق الزميلة الإعلامية منيرة المهيزع.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة للزميلة "منيرة المهيزع" في وفاة شقيقها، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتتلقى الزميلة منيرة المهيزع العزاء على جوال: 0566888387.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,790
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,303
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة