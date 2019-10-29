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اتحاد القدم يطلق مراكز إقليمية لاكتشاف المواهب في الدمام وجدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء تدشين مراكز التدريب الإقليمية في جدة والدمام والتي تهدف إلى توفير الفرص لاكتشاف وصقل المواهب الكروية للفئة العمرية 12- 14 عامًا.

وتستمر الفترة الاستكشافية للمواهب لمدة أسبوعين بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، في مركزي جدة "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية" والدمام "مركز أرامكو الظهران"، فيما تحدد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للتدريبات والتي تستغرق 3 ساعات تتخللها برامج عملية ونظرية.

ومن جانب آخر قال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي: "هدفنا توفير بيئة عالية المستوى للمواهب الذين لم تسبق لهم فرصة الانضمام للمنتخبات أو الأندية".

وتابع نسعى من خلال مراكز التدريب الإقليمية إلى إيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين صغار السن الذين لم يسبق لهم الانضمام للمنتخبات أو الأندية، بهدف زيادة اتساع دائرة كرة القدم في المملكة ورفع عدد ممارسيها، وذلك تحت إشراف كوادر وطنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يطلق مراكز إقليمية لاكتشاف المواهب في الدمام وجدة
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء تدشين مراكز التدريب الإقليمية في جدة والدمام والتي تهدف إلى توفير الفرص لاكتشاف وصقل المواهب الكروية للفئة العمرية 12- 14 عامًا.

وتستمر الفترة الاستكشافية للمواهب لمدة أسبوعين بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، في مركزي جدة "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية" والدمام "مركز أرامكو الظهران"، فيما تحدد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للتدريبات والتي تستغرق 3 ساعات تتخللها برامج عملية ونظرية.

ومن جانب آخر قال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي: "هدفنا توفير بيئة عالية المستوى للمواهب الذين لم تسبق لهم فرصة الانضمام للمنتخبات أو الأندية".

وتابع نسعى من خلال مراكز التدريب الإقليمية إلى إيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين صغار السن الذين لم يسبق لهم الانضمام للمنتخبات أو الأندية، بهدف زيادة اتساع دائرة كرة القدم في المملكة ورفع عدد ممارسيها، وذلك تحت إشراف كوادر وطنية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:41 PM

اتحاد القدم يطلق مراكز إقليمية لاكتشاف المواهب في الدمام وجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء تدشين مراكز التدريب الإقليمية في جدة والدمام والتي تهدف إلى توفير الفرص لاكتشاف وصقل المواهب الكروية للفئة العمرية 12- 14 عامًا.

وتستمر الفترة الاستكشافية للمواهب لمدة أسبوعين بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، في مركزي جدة "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية" والدمام "مركز أرامكو الظهران"، فيما تحدد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للتدريبات والتي تستغرق 3 ساعات تتخللها برامج عملية ونظرية.

ومن جانب آخر قال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي: "هدفنا توفير بيئة عالية المستوى للمواهب الذين لم تسبق لهم فرصة الانضمام للمنتخبات أو الأندية".

وتابع نسعى من خلال مراكز التدريب الإقليمية إلى إيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين صغار السن الذين لم يسبق لهم الانضمام للمنتخبات أو الأندية، بهدف زيادة اتساع دائرة كرة القدم في المملكة ورفع عدد ممارسيها، وذلك تحت إشراف كوادر وطنية.

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