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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 522 إصابة جديدة بكورونا و468 حالة بالمغرب

سجلت الأردن اليوم 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 745366 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 728886 حالة شفاء بعد تسجيل 494 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9635 حالة.

المغرب
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 525443.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9225، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 512487.

فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 522 إصابة جديدة بكورونا و468 حالة بالمغرب
سبق

سجلت الأردن اليوم 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 745366 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 728886 حالة شفاء بعد تسجيل 494 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9635 حالة.

المغرب
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 525443.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9225، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 512487.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
07:02 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
10:21 AM

خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 522 إصابة جديدة بكورونا و468 حالة بالمغرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن اليوم 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 745366 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 728886 حالة شفاء بعد تسجيل 494 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9635 حالة.

المغرب
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 525443.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9225، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 512487.

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