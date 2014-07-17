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تمهيداً لقيادة ألمانيا.. الخليفة المتوقعة لـ"ميركل" تتولى منصباً حساساً

"كارينباور" تسعى لزيادة خبراتها بمنصب المستشارة

في خطوة حاسمة قد تتيح لها الفرصة لتخلف معلمتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحلول عام 2021؛ تولت "أنيجريت كرامب كارينباور" منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، اليوم (الأربعاء).

وحظي القرار بمباركة "ميركل"، التي بلغت اليوم 65 عاماً، والتي تسعى لإدارة عملية خروجها التدريجي من الحياة السياسية بسلاسة لنقل السلطة إلى كرامب كارينباور، التي حلت محلها في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأدى ترشيح أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية إلى خلو منصب وزير الدفاع، لتتولاه كرامب كارينباور التي تسعى جاهدة لزيادة خبراتها وقدراتها بما يؤهلها لمنصب المستشارة.

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تمهيداً لقيادة ألمانيا.. الخليفة المتوقعة لـ"ميركل" تتولى منصباً حساساً
سبق

في خطوة حاسمة قد تتيح لها الفرصة لتخلف معلمتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحلول عام 2021؛ تولت "أنيجريت كرامب كارينباور" منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، اليوم (الأربعاء).

وحظي القرار بمباركة "ميركل"، التي بلغت اليوم 65 عاماً، والتي تسعى لإدارة عملية خروجها التدريجي من الحياة السياسية بسلاسة لنقل السلطة إلى كرامب كارينباور، التي حلت محلها في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأدى ترشيح أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية إلى خلو منصب وزير الدفاع، لتتولاه كرامب كارينباور التي تسعى جاهدة لزيادة خبراتها وقدراتها بما يؤهلها لمنصب المستشارة.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
07:00 PM

تمهيداً لقيادة ألمانيا.. الخليفة المتوقعة لـ"ميركل" تتولى منصباً حساساً

"كارينباور" تسعى لزيادة خبراتها بمنصب المستشارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في خطوة حاسمة قد تتيح لها الفرصة لتخلف معلمتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحلول عام 2021؛ تولت "أنيجريت كرامب كارينباور" منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، اليوم (الأربعاء).

وحظي القرار بمباركة "ميركل"، التي بلغت اليوم 65 عاماً، والتي تسعى لإدارة عملية خروجها التدريجي من الحياة السياسية بسلاسة لنقل السلطة إلى كرامب كارينباور، التي حلت محلها في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأدى ترشيح أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية إلى خلو منصب وزير الدفاع، لتتولاه كرامب كارينباور التي تسعى جاهدة لزيادة خبراتها وقدراتها بما يؤهلها لمنصب المستشارة.

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