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"غرفة مكة" تطلق أول منصة للاستشارات من نوعها على مستوى غرف المملكة

لدعم رواد ورائدات الأعمال لإيجاد بيئة استثمار جاذبة ومستدامة

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خلال الاحتفال بأسبوع ريادة الأعمال العالمي، أول منصة استشارات من نوعها على مستوى الغرف السعودية؛ بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال في مختلف قطاعات الأعمال من خلال توفير المستشارين والمختصين الذي يقدمون برامج الدعم المختلفة بغية إيجاد بيئة استثمار جاذبة ومستدامة.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، أن إطلاق "منصة الاستشارات" التابعة لمركز ريادة الأعمال سيكون مواكبًا لأسبوع ريادة الأعمال، والذي سيكون في الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الجاري، وسيشهد حزمة متنوعة من البرامج التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة عبر سلسلة من اللقاءات.

وأضاف "معتوق" أن "منصة الاستشارات" ستقدم استشاراتها مجانًا خلال أسبوع ريادة الأعمال؛ حيث سيواكب ذلك إطلاق سلسلة من اللقاءات الخاصة بريادة الأعمال التي تقدم بواسطة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية وعدد من المسؤولين.

من جهته، أشار مدير مركز ريادة الأعمال بغرفة مكة المكرمة وديع مليباري، إلى أن منصة الاستشارات بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هي منصة إلكترونية تعمل كداعم في مجال الاستشارات استجابة لطلبات العملاء من رواد ورائدات الأعمال مقابل مبالغ رمزية تحدد على حسب نوع الاستشارة والقطاع والتخصصات من دراسات جدوى لريادة الأعمال، والاستشارات القانونية والمالية والإدارية والفنية والتسويقية، وسيتم إضافة الاستشارات الطبية فيما بعد.

وقال مليباري: إن المستشارين يعلمون لدعم ورواد ورائدات الأعمال إلكترونيًّا عبر المنصة، بتقديم خبراتهم وخدماتهم، بعد أن يتم تعاقدهم مع غرفة مكة المكرمة، وعبر التعامل الإلكتروني تتم عملية التعاقد وتحديد موعد المحاضرات حسب ما هو متاح لهم.

ولفت إلى أن منصة الاستشارات بغرفة مكة المكرمة تُوفر الجهد والوقت؛ حيث يتم توفير مستشارين من مختلف المناطق من داخل المملكة "أون لاين"، وفي مرحلة قادمة سيتم فتح المجال لتوفير مستشارين من خارج المملكة؛ لافتًا إلى أن المنصة ستستفيد من اتفاقية مبرمة مع عدة جهات حكومية وخاصة مما سيفتح المجال لاستقطاب مستشارين من مختلف المستويات.

الغرفة التجارية الصناعية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غرفة مكة" تطلق أول منصة للاستشارات من نوعها على مستوى غرف المملكة
سبق

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خلال الاحتفال بأسبوع ريادة الأعمال العالمي، أول منصة استشارات من نوعها على مستوى الغرف السعودية؛ بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال في مختلف قطاعات الأعمال من خلال توفير المستشارين والمختصين الذي يقدمون برامج الدعم المختلفة بغية إيجاد بيئة استثمار جاذبة ومستدامة.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، أن إطلاق "منصة الاستشارات" التابعة لمركز ريادة الأعمال سيكون مواكبًا لأسبوع ريادة الأعمال، والذي سيكون في الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الجاري، وسيشهد حزمة متنوعة من البرامج التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة عبر سلسلة من اللقاءات.

وأضاف "معتوق" أن "منصة الاستشارات" ستقدم استشاراتها مجانًا خلال أسبوع ريادة الأعمال؛ حيث سيواكب ذلك إطلاق سلسلة من اللقاءات الخاصة بريادة الأعمال التي تقدم بواسطة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية وعدد من المسؤولين.

من جهته، أشار مدير مركز ريادة الأعمال بغرفة مكة المكرمة وديع مليباري، إلى أن منصة الاستشارات بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هي منصة إلكترونية تعمل كداعم في مجال الاستشارات استجابة لطلبات العملاء من رواد ورائدات الأعمال مقابل مبالغ رمزية تحدد على حسب نوع الاستشارة والقطاع والتخصصات من دراسات جدوى لريادة الأعمال، والاستشارات القانونية والمالية والإدارية والفنية والتسويقية، وسيتم إضافة الاستشارات الطبية فيما بعد.

وقال مليباري: إن المستشارين يعلمون لدعم ورواد ورائدات الأعمال إلكترونيًّا عبر المنصة، بتقديم خبراتهم وخدماتهم، بعد أن يتم تعاقدهم مع غرفة مكة المكرمة، وعبر التعامل الإلكتروني تتم عملية التعاقد وتحديد موعد المحاضرات حسب ما هو متاح لهم.

ولفت إلى أن منصة الاستشارات بغرفة مكة المكرمة تُوفر الجهد والوقت؛ حيث يتم توفير مستشارين من مختلف المناطق من داخل المملكة "أون لاين"، وفي مرحلة قادمة سيتم فتح المجال لتوفير مستشارين من خارج المملكة؛ لافتًا إلى أن المنصة ستستفيد من اتفاقية مبرمة مع عدة جهات حكومية وخاصة مما سيفتح المجال لاستقطاب مستشارين من مختلف المستويات.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:49 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:35 PM

"غرفة مكة" تطلق أول منصة للاستشارات من نوعها على مستوى غرف المملكة

لدعم رواد ورائدات الأعمال لإيجاد بيئة استثمار جاذبة ومستدامة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خلال الاحتفال بأسبوع ريادة الأعمال العالمي، أول منصة استشارات من نوعها على مستوى الغرف السعودية؛ بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال في مختلف قطاعات الأعمال من خلال توفير المستشارين والمختصين الذي يقدمون برامج الدعم المختلفة بغية إيجاد بيئة استثمار جاذبة ومستدامة.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، أن إطلاق "منصة الاستشارات" التابعة لمركز ريادة الأعمال سيكون مواكبًا لأسبوع ريادة الأعمال، والذي سيكون في الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الجاري، وسيشهد حزمة متنوعة من البرامج التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة عبر سلسلة من اللقاءات.

وأضاف "معتوق" أن "منصة الاستشارات" ستقدم استشاراتها مجانًا خلال أسبوع ريادة الأعمال؛ حيث سيواكب ذلك إطلاق سلسلة من اللقاءات الخاصة بريادة الأعمال التي تقدم بواسطة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية وعدد من المسؤولين.

من جهته، أشار مدير مركز ريادة الأعمال بغرفة مكة المكرمة وديع مليباري، إلى أن منصة الاستشارات بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هي منصة إلكترونية تعمل كداعم في مجال الاستشارات استجابة لطلبات العملاء من رواد ورائدات الأعمال مقابل مبالغ رمزية تحدد على حسب نوع الاستشارة والقطاع والتخصصات من دراسات جدوى لريادة الأعمال، والاستشارات القانونية والمالية والإدارية والفنية والتسويقية، وسيتم إضافة الاستشارات الطبية فيما بعد.

وقال مليباري: إن المستشارين يعلمون لدعم ورواد ورائدات الأعمال إلكترونيًّا عبر المنصة، بتقديم خبراتهم وخدماتهم، بعد أن يتم تعاقدهم مع غرفة مكة المكرمة، وعبر التعامل الإلكتروني تتم عملية التعاقد وتحديد موعد المحاضرات حسب ما هو متاح لهم.

ولفت إلى أن منصة الاستشارات بغرفة مكة المكرمة تُوفر الجهد والوقت؛ حيث يتم توفير مستشارين من مختلف المناطق من داخل المملكة "أون لاين"، وفي مرحلة قادمة سيتم فتح المجال لتوفير مستشارين من خارج المملكة؛ لافتًا إلى أن المنصة ستستفيد من اتفاقية مبرمة مع عدة جهات حكومية وخاصة مما سيفتح المجال لاستقطاب مستشارين من مختلف المستويات.

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