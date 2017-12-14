من هو "عبدالمجيد تبون" رئيس الجزائر الجديد؟

خريج المدرسة الوطنية للإدارة تخصص اقتصاد ومالية

أظهرت النتائج الرسمية الأولية الجمعة، فوز المرشح عبدالمجيد تبون في انتخابات الرئاسة الجزائرية، وحقق تبون فوزًا كبيرًا على منافسيه الأربعة، عبد القادر بن قرينة الذي حل ثانيًا بنسبة 17.38 بالمئة، وعلي بن فليس الذي حل ثالثًا بنسبة 10.55 بالمئة، وعز الدين ميهوبي الذي حل رابعًا بنسبة 7.26 بالمئة، وعبدالعزيز بلعيد الذي حل خامسًا بنسبة 6.66 بالمئة.

ولد عبدالمجيد تبون، بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945 بالمشرية بولاية النعامة، حيث تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية.

وشغل تبون عدة وظائف في الإدارة، ليتقلد بعدها مناصب وزارية، حيث تولى منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية (1991-1992) ثم وزيرًا للاتصال والثقافة سنة 1999، ثم وزيرًا للسكن والعمران في (2001-2002)، وعاد ليتولى مجددًا نفس المنصب للوزارة نفسها 2012، التي توسعت في سنة 2013 لتشمل المدينة.

كما تقلد مهام وزير التجارة بالنيابة، إثر مرض الوزير الراحل بختي بلعايب، ليعين بين شهري مايو/ أيار وآب/ أغسطس 2017 وزيرًا أولاً (رئيس وزراء).

وقبل أن يتولى هذه المناصب، شغل تبون منصب أمين عام بولايات: الجلفة، أدرار، باتنة والمسيلة. كما شغل واليًا لولايات أدرار، تيارت وتيزي وزو.

وعقب الإعلان عن قبول ملف ترشحه، اعتبر تبون أن الانتخابات "هي وحدها الكفيلة بمواجهة التهديدات التي تترصد بالبلاد، وهي تهديدات حقيقية وليست وهمية"، على حد قوله.