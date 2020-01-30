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‏مكتبة "بيبان الرياض" تتوسط ساحة الملتقى.. تبهر الزوار بإصدارات متنوعة

تضم ٢٠٠ كتاب ورقي و٨٠ إلكترونياً في عشرة أجهزة لوحية

تتوسّط مكتبة بيبان ساحة الملتقى وباصدارات متعددة، زارها العديد من رواد الأعمال، المهتمين بمختلف التخصصات التجارية والإدارية.

وتضم المكتبة في جنباتها ٢٠٠ كتاب ورقي، و٨٠ كتاباً إلكترونياً في عشرة أجهزة لوحية، كما تهدف إلى تثقيف الزوار ورواد الأعمال وتشجيعهم على القراءة والاطلاع في المجالات التي يهتمون بها.

وتحتوي المكتبة على عِدة كتب في مجالات مختلفة، باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تنوعت ما بين "ريادة الأعمال، والإدارة، والتسويق، والتجارة الإلكترونية، وتطوير الذات، والقيادة، والمبيعات، والموارد البشرية"، وقد استمتع الزوار ورواد الأعمال بالاطلاع على المكتبة وما تحتويه من كتب متنوعة.

يشار إلى أن ملتقى "بيبان الرياض" التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، قد أعلن عن فتح أبوابه لمدة أربعة أيام، وسط مشاركة ١٨٠ جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والممكّنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ملتقى بيبان الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏مكتبة "بيبان الرياض" تتوسط ساحة الملتقى.. تبهر الزوار بإصدارات متنوعة
سبق

تتوسّط مكتبة بيبان ساحة الملتقى وباصدارات متعددة، زارها العديد من رواد الأعمال، المهتمين بمختلف التخصصات التجارية والإدارية.

وتضم المكتبة في جنباتها ٢٠٠ كتاب ورقي، و٨٠ كتاباً إلكترونياً في عشرة أجهزة لوحية، كما تهدف إلى تثقيف الزوار ورواد الأعمال وتشجيعهم على القراءة والاطلاع في المجالات التي يهتمون بها.

وتحتوي المكتبة على عِدة كتب في مجالات مختلفة، باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تنوعت ما بين "ريادة الأعمال، والإدارة، والتسويق، والتجارة الإلكترونية، وتطوير الذات، والقيادة، والمبيعات، والموارد البشرية"، وقد استمتع الزوار ورواد الأعمال بالاطلاع على المكتبة وما تحتويه من كتب متنوعة.

يشار إلى أن ملتقى "بيبان الرياض" التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، قد أعلن عن فتح أبوابه لمدة أربعة أيام، وسط مشاركة ١٨٠ جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والممكّنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
06:05 PM

‏مكتبة "بيبان الرياض" تتوسط ساحة الملتقى.. تبهر الزوار بإصدارات متنوعة

تضم ٢٠٠ كتاب ورقي و٨٠ إلكترونياً في عشرة أجهزة لوحية

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خلود غنام - الرياض
0
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تتوسّط مكتبة بيبان ساحة الملتقى وباصدارات متعددة، زارها العديد من رواد الأعمال، المهتمين بمختلف التخصصات التجارية والإدارية.

وتضم المكتبة في جنباتها ٢٠٠ كتاب ورقي، و٨٠ كتاباً إلكترونياً في عشرة أجهزة لوحية، كما تهدف إلى تثقيف الزوار ورواد الأعمال وتشجيعهم على القراءة والاطلاع في المجالات التي يهتمون بها.

وتحتوي المكتبة على عِدة كتب في مجالات مختلفة، باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تنوعت ما بين "ريادة الأعمال، والإدارة، والتسويق، والتجارة الإلكترونية، وتطوير الذات، والقيادة، والمبيعات، والموارد البشرية"، وقد استمتع الزوار ورواد الأعمال بالاطلاع على المكتبة وما تحتويه من كتب متنوعة.

يشار إلى أن ملتقى "بيبان الرياض" التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، قد أعلن عن فتح أبوابه لمدة أربعة أيام، وسط مشاركة ١٨٠ جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والممكّنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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