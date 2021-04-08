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2592 جولة رقابية على منافذ البيع وصالونات الحلاقة بالجوف

الأمانة: أسفرت عن رصد 25 مخالفة وإغلاق 17 منشأة

نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الخمسة الماضية، 2592 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة، ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية للفِرَق الرقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 25 مخالفة، وإغلاق 17 منشأة.

وأبانت استمرار الحملات الميدانية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت والأسواق؛ مؤكدةً أنها لن تتهاون في رصد المخالفات وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع جهود الأمانة والبلديات التابعة لها من خلال الإبلاغ عن المخالفات، وتقديم الملاحظات عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2592 جولة رقابية على منافذ البيع وصالونات الحلاقة بالجوف
سبق

نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الخمسة الماضية، 2592 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة، ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية للفِرَق الرقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 25 مخالفة، وإغلاق 17 منشأة.

وأبانت استمرار الحملات الميدانية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت والأسواق؛ مؤكدةً أنها لن تتهاون في رصد المخالفات وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع جهود الأمانة والبلديات التابعة لها من خلال الإبلاغ عن المخالفات، وتقديم الملاحظات عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
12:10 PM

2592 جولة رقابية على منافذ البيع وصالونات الحلاقة بالجوف

الأمانة: أسفرت عن رصد 25 مخالفة وإغلاق 17 منشأة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الخمسة الماضية، 2592 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة، ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية للفِرَق الرقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 25 مخالفة، وإغلاق 17 منشأة.

وأبانت استمرار الحملات الميدانية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت والأسواق؛ مؤكدةً أنها لن تتهاون في رصد المخالفات وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع جهود الأمانة والبلديات التابعة لها من خلال الإبلاغ عن المخالفات، وتقديم الملاحظات عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.

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