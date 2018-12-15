"الخزانة الأمريكية": قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.
ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.
ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.وزارة الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين القوات الأمريكية
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.
ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.
ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.