ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.

"الخزانة الأمريكية": قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-14 قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي. ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 03:37 PM

"الخزانة الأمريكية": قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي وزيرها قال: الهجوم الإيراني على منشآت النفط موجه للاقتصاد العالمي





A A A





5 مشاركة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.

ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.