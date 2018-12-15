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"الخزانة الأمريكية": قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي

وزيرها قال: الهجوم الإيراني على منشآت النفط موجه للاقتصاد العالمي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.

ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.

وزارة الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين القوات الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخزانة الأمريكية": قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي
سبق

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.

ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
03:37 PM

"الخزانة الأمريكية": قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي

وزيرها قال: الهجوم الإيراني على منشآت النفط موجه للاقتصاد العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,209

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.

ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.

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