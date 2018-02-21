اتصالات وإلكترونيات جدة تنظم لقاءً توظيفياً لمتدربيها.. يشمل الدبلوم

العامودي: خرّيجو الكلية يتم تأهيلهم تأهيلاً عالياً من حيث المواد والخطط

نظّمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، لقاء التوظيف لمتدربيها ممثلةً في إدارة التوجيه المهنيّ والتنسيق الوظيفي، بالتعاون مع أحد المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي قائلاً: إن هذا اللقاء الذي تُنَظّمه الكلية، هو توظيف الخريجين من متدربي الكلية، ويشمل مرحلة الدبلوم؛ حيث تواصل إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي جولاتها الميدانية لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية؛ مبيناً أن التعاون مستمر مع كافة قطاعات الأعمال لاستقطاب المزيد من الخريجين.

وأشار "العامودي" إلى أن خريجي الكلية يتم تأهيلهم تأهيلاً عالياً من حيث المواد والخطط التدريبية التي تواكب المتغيرات المتجددة في سوق العمل، بالإضافة إلى أنه يتم أيضاً التدريب عملياً على أحدث البرامج والأجهزة الحديثة؛ من خلال مدربين ذوي تأهيل عالٍ، لديهم القدرة على تقديم مادة تدريبية بجودة عالية، إضافة إلى تدريب المتدربين تدريباً ميدانياً على التخصصات مدته فصل تدريبي كامل، يتم من خلاله إشراك قطاعات الأعمال في التأهيل التدريبي في سوق العمل. ومن ثم تعزيز الجانب العملي وصقله بالمهارات اللازمة ليكون قادراً على العطاء والتميز خلال مستقبله الوظيفي مرحّباً بكافة قطاعات الأعمال لتوسيع نطاق الشراكات التي تتعلق بالتدريب والتوظيف والاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة بالكلية.