"سعود الطبية" تحتفي بـ39 متقاعدًا ومتقاعدة في منازلهم

بسبب أزمة جائحة كورونا المستجد

احتفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في قسم التواصل الداخلي في الإدارة التنفيذية لرأس المال البشري، بـ39 متقاعدًا ومتقاعدة ممن عملوا بها خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال زيارتها لهم في منازلهم، خلافًا للعادة السنوية التي انتهجتها في إقامة حفل سنوي، بسبب أزمة جائحة كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي لرأس المال البشري ناصر بن سعيد: إنه جرى خلال الزيارات تقديم الهدايا التذكارية، بعد سنوات حافلة بالعطاء، أدوا خلالها أعمالهم بكل تفانٍ وإخلاص، وخدموا بذلك دينهم ومليكهم ووطنهم في مختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية.