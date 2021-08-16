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كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

موريتانيا سجلت 237 إصابة جديدة و7 وفيات بسبب الفيروس

سجّلت البحرين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتماثل 123 حالة للشفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 268422، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 268422، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1384.

وسجلت الجزائر 603 إصابات جديدة و 28 حالة وفاة، وتماثل 643 مريضًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 187.258، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 126.026 ، والعدد الإجمالي للوفيات 4.794.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في موريتانيا 237 إصابة جديدة وسبع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 30121، فيما بلغ إجمالي الوفيات 640.

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كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين
سبق

سجّلت البحرين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتماثل 123 حالة للشفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 268422، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 268422، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1384.

وسجلت الجزائر 603 إصابات جديدة و 28 حالة وفاة، وتماثل 643 مريضًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 187.258، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 126.026 ، والعدد الإجمالي للوفيات 4.794.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في موريتانيا 237 إصابة جديدة وسبع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 30121، فيما بلغ إجمالي الوفيات 640.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
01:23 AM

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

موريتانيا سجلت 237 إصابة جديدة و7 وفيات بسبب الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت البحرين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتماثل 123 حالة للشفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 268422، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 268422، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1384.

وسجلت الجزائر 603 إصابات جديدة و 28 حالة وفاة، وتماثل 643 مريضًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 187.258، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 126.026 ، والعدد الإجمالي للوفيات 4.794.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في موريتانيا 237 إصابة جديدة وسبع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 30121، فيما بلغ إجمالي الوفيات 640.

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