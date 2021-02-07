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تطبيق "توكلنا" شرط لدخول مقرات تعليم الباحة

استجابة للتعليمات وللحد من انتشار فيروس كورونا

اشترطت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيسي، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ استجابةً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني على جميع الإدارات والأقسام، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تَضَمّنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة؛ من خلال الاستفادة من المنصات الإلكترونية وتفعيل الجوانب التقنية في إنجاز المهام الوظيفية؛ مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجوانب التوعوية الداعمة للإجراءات الاحترازية وتسخير جميع الإمكانات المتوافرة والوسائل الإعلامية المتاحة من خلال إدارة الإعلام والاتصال والحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس وتنفيذ الحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي.

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تطبيق "توكلنا" شرط لدخول مقرات تعليم الباحة
سبق

اشترطت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيسي، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ استجابةً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني على جميع الإدارات والأقسام، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تَضَمّنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة؛ من خلال الاستفادة من المنصات الإلكترونية وتفعيل الجوانب التقنية في إنجاز المهام الوظيفية؛ مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجوانب التوعوية الداعمة للإجراءات الاحترازية وتسخير جميع الإمكانات المتوافرة والوسائل الإعلامية المتاحة من خلال إدارة الإعلام والاتصال والحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس وتنفيذ الحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
12:00 PM

تطبيق "توكلنا" شرط لدخول مقرات تعليم الباحة

استجابة للتعليمات وللحد من انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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اشترطت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيسي، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ استجابةً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني على جميع الإدارات والأقسام، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تَضَمّنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة؛ من خلال الاستفادة من المنصات الإلكترونية وتفعيل الجوانب التقنية في إنجاز المهام الوظيفية؛ مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجوانب التوعوية الداعمة للإجراءات الاحترازية وتسخير جميع الإمكانات المتوافرة والوسائل الإعلامية المتاحة من خلال إدارة الإعلام والاتصال والحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس وتنفيذ الحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي.

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