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رميًا بالرصاص في الرأس .. مقتل شخصين بمدينة نيويورك الأمريكية

الشرطة لم تقبض على الجانيين

قتل شخصان في حادثتي إطلاق نار منفصلتين خلال الليل في ضاحيتي كوينز وبروكلين بمدينة نيويورك، دون القبض على أي مشتبه، بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (السبت).

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار بدأ في منطقة جامايكا، بحي كوينز نحو الساعة 2:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما أطلق مجهول النار على رجل مجهول الهوية في رأسه وجسده، وفقًا لـ"الشرق".

وأشارت إلى إصابة شاب برصاصة قاتلة في رأسه في شارع بيرغن بحي بروكلين، في حادث آخر وأعلن عن وفاته في المستشفى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رميًا بالرصاص في الرأس .. مقتل شخصين بمدينة نيويورك الأمريكية
سبق

قتل شخصان في حادثتي إطلاق نار منفصلتين خلال الليل في ضاحيتي كوينز وبروكلين بمدينة نيويورك، دون القبض على أي مشتبه، بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (السبت).

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار بدأ في منطقة جامايكا، بحي كوينز نحو الساعة 2:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما أطلق مجهول النار على رجل مجهول الهوية في رأسه وجسده، وفقًا لـ"الشرق".

وأشارت إلى إصابة شاب برصاصة قاتلة في رأسه في شارع بيرغن بحي بروكلين، في حادث آخر وأعلن عن وفاته في المستشفى.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
09:06 PM

رميًا بالرصاص في الرأس .. مقتل شخصين بمدينة نيويورك الأمريكية

الشرطة لم تقبض على الجانيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,547

قتل شخصان في حادثتي إطلاق نار منفصلتين خلال الليل في ضاحيتي كوينز وبروكلين بمدينة نيويورك، دون القبض على أي مشتبه، بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (السبت).

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار بدأ في منطقة جامايكا، بحي كوينز نحو الساعة 2:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما أطلق مجهول النار على رجل مجهول الهوية في رأسه وجسده، وفقًا لـ"الشرق".

وأشارت إلى إصابة شاب برصاصة قاتلة في رأسه في شارع بيرغن بحي بروكلين، في حادث آخر وأعلن عن وفاته في المستشفى.

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