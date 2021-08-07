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"أمانة الطائف" تضبط مسلخًا مخالفًا لذبح الطيور داخل استراحة شعبية

رُصد بها حظائر لتربية الدواجن وتم إغلاقها ومصادرة المضبوطات

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية السيل الصغير الفرعية" عن استراحة شعبية، بها مسلخ مخصص لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

وتفصيلاً، رصد مراقبو البلدية حظائر لتربية الدواجن داخل الاستراحة، وتم إغلاق الموقع، ومصادرة المضبوطات، في انتظار تطبيق العقوبات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة الطائف

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"أمانة الطائف" تضبط مسلخًا مخالفًا لذبح الطيور داخل استراحة شعبية
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية السيل الصغير الفرعية" عن استراحة شعبية، بها مسلخ مخصص لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

وتفصيلاً، رصد مراقبو البلدية حظائر لتربية الدواجن داخل الاستراحة، وتم إغلاق الموقع، ومصادرة المضبوطات، في انتظار تطبيق العقوبات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
01:28 AM

"أمانة الطائف" تضبط مسلخًا مخالفًا لذبح الطيور داخل استراحة شعبية

رُصد بها حظائر لتربية الدواجن وتم إغلاقها ومصادرة المضبوطات

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فهد العتيبي - الطائف
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1,678

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية السيل الصغير الفرعية" عن استراحة شعبية، بها مسلخ مخصص لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

وتفصيلاً، رصد مراقبو البلدية حظائر لتربية الدواجن داخل الاستراحة، وتم إغلاق الموقع، ومصادرة المضبوطات، في انتظار تطبيق العقوبات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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