نائب أمير نجران يقدِّم واجب العزاء لأسرة الشيخ تركي آل نصيب في وفاة والدته

عبَّر ذوو الفقيدة وشيخ قبائل مواجد يام عن شكرهم على مواساته لهم

واسى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أسرة آل نصيب في وفاة والدة الشيخ تركي بن جابر بن نصيب، بزيارة ذويها مساء اليوم .



وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء.



من جهته عبر شيخ شمل قبائل مواجد يام الشيخ مانع بن جابر بن نصيب وذوو المتوفاة عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة نجران على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.