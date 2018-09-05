صورة نادرة لزيارة الملك سلمان للقاهرة منذ 67 عاماً

كان في سن 16 عاماً

نشرت السفارة السعودية بالقاهرة صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو في زيارة لمصر عام 1951م، عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً، حيث إنه من مواليد عام 1935 م.

وتعليقاً على الصورة التي نُشرت على موقع "تويتر"، قالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، على موقعها، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ يكن معزةً لمصر؛ ليس فقط بعدما تولى أمور المملكة وقام بزيارته التاريخية لمصر، بل إن هذا الحب الشديد لمصر بدأ منذ أن كان شاباً لم يبلغ سن العشرين.

وأضافت الصحيفة، أن الملك سلمان تطوع في الجيش المصري خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 م.