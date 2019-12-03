النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صباح اليوم.. انقطاع الكهرباء يخلي مرضى العناية بمستشفي أحد

"صحة المدينة" تؤكد إعادة التيار وتطمئن الجميع أن الحالات بخير

تسبب انقطاع التيار الكهربائي، صباح اليوم، في إخلاء بعض المنومين من العناية المركزة بمستشفي أحد بالمدينة المنورة.
وتقرر تأجيل العمليات المقرر إجراؤها لهذا اليوم، مما استنفر الجهات المعنية لإيصال الكهرباء عن طريق المركبات ومولدات.

وقالت "صحة المدينة": نود طمأنة الجميع بأن التيار الكهربائي قد أعيد إثر الانقطاع الداخلي الذي وقع في مستشفى أحد العام هذا اليوم.

وأضافت: الموقع يواصل تقديم خدماته وحالة المرضى مطمئنة، وتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى منشآت صحية بالمنطقة، ونثمّن تعاون شركة الكهرباء والجهات الحكومية.

مستشفي أحد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صباح اليوم.. انقطاع الكهرباء يخلي مرضى العناية بمستشفي أحد
سبق

تسبب انقطاع التيار الكهربائي، صباح اليوم، في إخلاء بعض المنومين من العناية المركزة بمستشفي أحد بالمدينة المنورة.
وتقرر تأجيل العمليات المقرر إجراؤها لهذا اليوم، مما استنفر الجهات المعنية لإيصال الكهرباء عن طريق المركبات ومولدات.

وقالت "صحة المدينة": نود طمأنة الجميع بأن التيار الكهربائي قد أعيد إثر الانقطاع الداخلي الذي وقع في مستشفى أحد العام هذا اليوم.

وأضافت: الموقع يواصل تقديم خدماته وحالة المرضى مطمئنة، وتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى منشآت صحية بالمنطقة، ونثمّن تعاون شركة الكهرباء والجهات الحكومية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
06:00 PM

صباح اليوم.. انقطاع الكهرباء يخلي مرضى العناية بمستشفي أحد

"صحة المدينة" تؤكد إعادة التيار وتطمئن الجميع أن الحالات بخير

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
1,438

تسبب انقطاع التيار الكهربائي، صباح اليوم، في إخلاء بعض المنومين من العناية المركزة بمستشفي أحد بالمدينة المنورة.
وتقرر تأجيل العمليات المقرر إجراؤها لهذا اليوم، مما استنفر الجهات المعنية لإيصال الكهرباء عن طريق المركبات ومولدات.

وقالت "صحة المدينة": نود طمأنة الجميع بأن التيار الكهربائي قد أعيد إثر الانقطاع الداخلي الذي وقع في مستشفى أحد العام هذا اليوم.

وأضافت: الموقع يواصل تقديم خدماته وحالة المرضى مطمئنة، وتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى منشآت صحية بالمنطقة، ونثمّن تعاون شركة الكهرباء والجهات الحكومية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,867
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,201
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,589

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة