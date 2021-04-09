أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن الدفاع المدني سينفّذ غداً السبت وعند الساعة (2) ظهراً، اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكّر، في حالات الطوارئ، من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة الرياض.
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً
أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن الدفاع المدني سينفّذ غداً السبت وعند الساعة (2) ظهراً، اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكّر، في حالات الطوارئ، من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة الرياض.
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متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداًعبدالله البرقاوي سبق 2021-04-09
09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
03:56 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
04:47 PM
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً
أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن الدفاع المدني سينفّذ غداً السبت وعند الساعة (2) ظهراً، اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكّر، في حالات الطوارئ، من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة الرياض.
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