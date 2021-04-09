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متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن الدفاع المدني سينفّذ غداً السبت وعند الساعة (2) ظهراً، اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكّر، في حالات الطوارئ، من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة الرياض.

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متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن الدفاع المدني سينفّذ غداً السبت وعند الساعة (2) ظهراً، اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكّر، في حالات الطوارئ، من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة الرياض.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
03:56 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
04:47 PM

متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,833

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن الدفاع المدني سينفّذ غداً السبت وعند الساعة (2) ظهراً، اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكّر، في حالات الطوارئ، من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة الرياض.

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